"Талибан"* превзошёл украинскую армию. Эксперты подсчитали оружие у боевиков

Террористическая группировка "Талибан" превзошла украинскую армию по уровню вооружения. Эксперты подсчитали, сколько оружия оказалось у боевиков после бегства американской армии.

Как сообщает Telegram-канал "Майор и Генерал", боевики накопили смешанный арсенал вооружения. Часть военной техники и оружия оказалась русской. Это либо военные трофеи, сохранившиеся со времён Советской войны в Афганистане, либо оружие, захваченное у действующей афганской армии. Речь идёт о вертолётах Ми-35 и Ми-17, танках Т-55 и Т-62, РСЗО "Град" и гаубицах Д-30.

Часть оружия и техники - американская. Вероятнее всего, она также была отбита у афганской армии или захвачена напрямую на военных базах. Ранее, к примеру, сообщалось, что боевики заняли американскую военную базу Баграм в Афганистане. Речь идёт о военно-транспортных самолётах Lockheed C-130 Hercules, легкомоторных самолётах Cessna 208B, вертолётах MD-530F, UH-60A "Чёрный ястреб", машинах мобильной ударной группы MSFV и бронетранспортёрах International MaxxPro.

По некоторым позициям "Талибан" теперь вооружён лучше, чем Украина,

- пишет канал.



Скриншот: Telegram / "Майор и Генерал" Скриншот: Telegram / "Майор и Генерал"

Примечательно, что накануне советник экс-президента Украины Петра Порошенко Константин Елисеев призывал власти изучить опыт молниеносной победы талибов*, чтобы использовать эту тактику против России.

Напомним, что боевики "Талибана" буквально за месяц смогли полностью захватить Афганистан, воспользовавшись выводом американских войск. Поставленный США президент Афганистана Ашраф Гани первым бежал из страны. За ним подтянулись остальные чиновники, сотрудничавшие с американцами. В настоящее время террористы ведут переговоры о мирной передаче власти, чтобы легализовать свои завоевания.

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.