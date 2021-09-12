"Талибан"* объявил о новом правиле в Афганистане: "Мы не позволим"

"Талибан" объявил о новом правиле в Афганистане. Теперь в вузах запретят разнополые образовательные группы: "Мы не позволим мальчикам и девочкам учиться вместе". Кроме того, студенток обяжут ходить на занятия исключительно в исламской одежде.

Назначенный "Талибаном" новый афганский министр образования Абдула Баки Хаккани объявил о новом правиле, которое распространится на всю республику.

Теперь студенток обяжут ходить на занятия в учебные заведения исключительно в исламской одежде. Женщинам придётся целиком покрывать тело, но по поводу сокрытия лиц уточнений дано не было.

Кроме того, девушкам и юношам будет запрещено заниматься в вузах рядом. Таким образом, все образовательные группы станут однополыми.

Мы не позволим мальчикам и девочкам учиться вместе, - подчеркнул новый министр.

Он обратил внимание, что существенные изменения также внесут и в учебные программы. Обновлённые образовательные стратегии будут скорректированы в духе "разумной исламской" традиции.

Хаккани заметил, что не намерен восстанавливать радикальные правила, действовавшие в период прошлого правления "Талибана", но рассчитывает выстроить обучение в вузах в рамках мусульманских принципов.

*Организация, деятельность которой в России запрещена