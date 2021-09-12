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"Талибан"* объявил о новом правиле в Афганистане: "Мы не позволим"

12 сентября 2021, 21:20  •  256 • Политика
"Талибан" объявил о новом правиле в Афганистане. Теперь в вузах запретят разнополые образовательные группы: "Мы не позволим мальчикам и девочкам учиться вместе". Кроме того, студенток обяжут ходить на занятия исключительно в исламской одежде.
Назначенный "Талибаном" новый афганский министр образования Абдула Баки Хаккани объявил о новом правиле, которое распространится на всю республику.
Теперь студенток обяжут ходить на занятия в учебные заведения исключительно в исламской одежде. Женщинам придётся целиком покрывать тело, но по поводу сокрытия лиц уточнений дано не было.
Кроме того, девушкам и юношам будет запрещено заниматься в вузах рядом. Таким образом, все образовательные группы станут однополыми.
Мы не позволим мальчикам и девочкам учиться вместе, - подчеркнул новый министр.
Он обратил внимание, что существенные изменения также внесут и в учебные программы. Обновлённые образовательные стратегии будут скорректированы в духе "разумной исламской" традиции.
Хаккани заметил, что не намерен восстанавливать радикальные правила, действовавшие в период прошлого правления "Талибана", но рассчитывает выстроить обучение в вузах в рамках мусульманских принципов.
*Организация, деятельность которой в России запрещена

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