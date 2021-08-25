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"Талибан"* назвал две страны, которым можно не бояться боевиков

25 августа 2021, 03:15  •  75 • Политика
Группировка "Талибан" назвала две страны, которым можно не бояться афганских боевиков. Ими оказались Россия и Китай.
Об этом заявил представитель катарской учейки "Талибана" Мохаммад Наим, выступая в эфире телеканала Al Mayadeen.
Китай - соседнее для нас государство. Нас связывают с ним хорошие отношения. То же самое касается и России,
- отметил он.
Наим подчеркнул, что талибы* намерены развивать хорошие отношения со всеми странами, которые окружают Афганистан.
Россия и Китай относятся с настороженностью к стремлению "Талибана" установить контакт. Тем не менее, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, диалог с радикальным движением необходим, поскольку ситуация в Афганистане остаётся напряжённой. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь заявил, что вопрос признания талибов во многом зависит от того, будут ли они выполнять взятые на себя обязательства.
Отметим, что боевики согласились на некоторое смягчение своей политики ради мирового признания. Они заявили, что разрешат девочкам получать образование, запретили контрабанду исторических и культурных ценностей, а также дали согласие на смешанное правительство, куда должны войти чиновники из предыдущего кабмина.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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