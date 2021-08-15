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"Талибан"* начал "мирное" наступление на Кабул по всем фронтам: Захвачен университет

15 августа 2021, 13:00  •  106 • Политика
Министерство внутренних дел Афганистана сообщило о начале наступления талибов* на столицу государства Кабул. Боевики уже вошли в два квартала города и взяли университет.
По данным МВД страны, наступление "Талибана"* продолжается по всем направлениям. Боевики уже вошли в 13-й и 18-й кварталы столицы. При этом руководство "Талибана"* дало распоряжение своим боевикам войти в город мирно и обеспечить безопасность финансовых учреждений. Кроме того, талибы* сообщают, что воздержатся от мародёрства и насилия в столице.
Наступление на Кабул началось ещё вчера. Вечером 14 августа в интернете уже появились видеоролики, на которых слышны крики и стрельба. Сообщается, что три вертолёта совершили посадку на территории президентского дворца в столице.
* "Талибан" - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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