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"Талибан"* может стать исключением из списка террористических организаций
21 октября 2021, 23:15 • 67 • Политика
Президент России Владимир путин объяснил, что решение относительно статуса "Талибана" должно приниматься на уровне ООН.
"Талибан"* могут исключить из списка террористических организаций. Такое предположение в ходе Валдайского форума сделал президент России Владимир Путин. Он отметил, что сотрудничество с представителями движения действительно есть, встречи проходят, как в Афганистане, так и в Москве.
Напомним, что накануне состоялось заседание московского формата по Афганистану. В консультациях приняли участие представители из десяти стран региона, а также высокопоставленная делегация талибов*.
По словам Путина, окончательное решение по исключению организации из числа террористических должно быть принято в ООН, поскольку именно эта структура принимала ранее это решение.
Он высказал предположение, что все идет к исключению этой организации из списка террористических. "Мы к этому подходим, - отметил Путин. - Позиция России будет заключаться в том, чтобы двигаться именно в этом направлении".
* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.
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