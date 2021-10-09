Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Владимир Путин. Послание Табаки
"Уже нечего стесняться": Советник офиса Зеленского высказался о войне ...
"Какой 2050 год?!": Политик назвал четыре страны, на которые разделитс...
Вопрос Соловьёва поставил американского журналиста в тупик: "Что случилось ...
Главная / Политика

"Талибан"* и США заключили мир? В Афганистане рассказали об обещании Вашингтона

09 октября 2021, 19:00  •  148 • Политика
"Талибан" и США заключили мир? В Афганистане рассказали об обещании Вашингтона. По словам главы МИД временного правительства страны, новое руководство республики предъявило американской делегации свои требования в ходе переговоров в Дохе.
Глава МИД временного афганского правительства, созданного группировкой "Талибан", Амир Хан Муттаки рассказал прессе о переговорах с американскими властями, которые проходят в Дохе.
Это первая подобная встреча после захвата боевиками республики, а также первый визит нового руководства страны за рубеж. По словам министра, стороны говорили о "новой странице" в двусторонних отношениях между государствами.
Члены делегации из Афганистана представили ряд требований к Вашингтону: они просят соблюдать границы воздушного пространства республики, отказаться от любых проявлений внутреннего вмешательства и восстановить доступ к иностранным активам государства.
Между тем представители США пообещали наладить поставки вакцин против COVID-19 в республику. Ещё на встрече обсуждались отправка гумпомощи в Афганистан и соблюдение подписанных в столице Катара мирных договорённостей.
Муттаки добавил, что стороны продолжат консультации до конца 9 октября и вернутся к ним завтра.
* "Талибан" – террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





148
Источник
Похожие новости
09 октября 2021, 05:35
Спикеру Рады посоветовали вспомнить слова Николая II
09 октября 2021, 09:05
Украинский политик указал на крупный провал Зеленского: "Снял бы трубку"
09 октября 2021, 05:35
ЕС подарит Украине ещё один способ не выполнять Минские соглашения - эксперт
09 октября 2021, 13:10
Американцы шокированы выходкой сотрудников посольства США в России
09 октября 2021, 05:35
Теперь официально: Замгоссекретаря США Нуланд летит в Москву на три дня
09 октября 2021, 07:20
Пронько: "Нам приготовили новый побор, наглость чиновников зашкаливает"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 октября 2021, 18:20
Мария Захарова убавила пафос киевского режима: "Со свиным рылом в калашный ряд"
05 октября 2021, 04:45
Пострашнее цен на газ: Политолог обозначила новую "чуму" для Украины
06 октября 2021, 07:00
"Дело Навального" обернулось против США. Россия выставила требование
04 октября 2021, 04:15
Альтернативные варианты закончились, Украине придется прибегнуть к акции «прикрути»
06 октября 2021, 05:50
«Мадьяров на ножи!», «Прочь с Украины!»: закарпатским венграм посыпались угрозы
08 октября 2021, 01:00
Католической Италии приходит конец
08 октября 2021, 02:45
"Уже нечего стесняться": Советник офиса Зеленского высказался о войне за Крым
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.