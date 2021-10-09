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"Талибан"* и США заключили мир? В Афганистане рассказали об обещании Вашингтона
09 октября 2021, 19:00 • 148 • Политика
"Талибан" и США заключили мир? В Афганистане рассказали об обещании Вашингтона. По словам главы МИД временного правительства страны, новое руководство республики предъявило американской делегации свои требования в ходе переговоров в Дохе.
Глава МИД временного афганского правительства, созданного группировкой "Талибан", Амир Хан Муттаки рассказал прессе о переговорах с американскими властями, которые проходят в Дохе.
Это первая подобная встреча после захвата боевиками республики, а также первый визит нового руководства страны за рубеж. По словам министра, стороны говорили о "новой странице" в двусторонних отношениях между государствами.
Члены делегации из Афганистана представили ряд требований к Вашингтону: они просят соблюдать границы воздушного пространства республики, отказаться от любых проявлений внутреннего вмешательства и восстановить доступ к иностранным активам государства.
Между тем представители США пообещали наладить поставки вакцин против COVID-19 в республику. Ещё на встрече обсуждались отправка гумпомощи в Афганистан и соблюдение подписанных в столице Катара мирных договорённостей.
Муттаки добавил, что стороны продолжат консультации до конца 9 октября и вернутся к ним завтра.
* "Талибан" – террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
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