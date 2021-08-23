"Талибан*" амнистировал президента Афганистана

Движение "Талибан" распространило амнистию на всех чиновников афганского правительства, в том числе на сбежавшего из страны президента Ашрафа Гани.

Напомним, ранее лидеры движения "Талибан" высказывали намерение об объявлении амнистии правительственным чиновникам, а также гражданам, обслуживавшим контингенты США и НАТО.

Теперь талибы* подтвердили, что амнистия распространяется на всех чиновников афганского правительства. И на сбежавшего из страны президента Афганистана Ашрафа Гани тоже.

Участники радикального движения заверили, что амнистированные чиновники могут вернуться и жить в Афганистане.

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.