"Тактика Путина себя оправдала": Запад испугала реальность союза России и Китая - эксперт

По мнению эксперта, все последние события - и заявления Макрона с Трампом по поводу "возвращения России" в "большую семёрку", и встреча российского лидера с президентом Франции до саммита G7 - ясно указывают на то, что Москва на самом деле уже вернулась в клуб главных держав Европы, США и Японии. А в это время тема Украины и всё с этим связанное просто отходит на второй план.

За прошедшие пять лет мир претерпел серьёзные изменения, продолжил немецкий политолог. Сегодня уже стала ясно видна его многополярность, а проблемы, появляющиеся в нём, невозможно решать без России.

"Таким образом, тактика Путина - показать, что у России есть альтернатива политике Запада, - полностью себя оправдала, хотя раньше в США и Евросоюзе над этим посмеивались", - цитирует слова Александра Рара "ПолитЭксперт".

Если говорить о США, то у них в последнее время накопилось огромное количество проблем с Китаем, и конфронтацию на два фронта - и с Пекином, и с Москвой - Вашингтону уже не потянуть. Трампу придётся делать выбор, и, скорее всего, он предпочтёт иметь дело с Россией, считает политолог.