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"Тактика Путина себя оправдала": Запад испугала реальность союза России и Китая - эксперт
23 августа 2019, 05:54 • 56 • В мире
Западные лидеры вполне очевидно начинают смягчать свою риторику в отношении Москвы. Трамп и Макрон даже решили пригласить Россию в следующем году на саммит G7, который пройдёт в США. В этих "дружественных шагах", которые делает Запад, просматривается желание не допустить реального союза России и Китая. "Тактика Путина себя оправдала", - считает немецкий политолог Александр Рар.
По мнению эксперта, все последние события - и заявления Макрона с Трампом по поводу "возвращения России" в "большую семёрку", и встреча российского лидера с президентом Франции до саммита G7 - ясно указывают на то, что Москва на самом деле уже вернулась в клуб главных держав Европы, США и Японии. А в это время тема Украины и всё с этим связанное просто отходит на второй план.
За прошедшие пять лет мир претерпел серьёзные изменения, продолжил немецкий политолог. Сегодня уже стала ясно видна его многополярность, а проблемы, появляющиеся в нём, невозможно решать без России.
Если говорить о США, то у них в последнее время накопилось огромное количество проблем с Китаем, и конфронтацию на два фронта - и с Пекином, и с Москвой - Вашингтону уже не потянуть. Трампу придётся делать выбор, и, скорее всего, он предпочтёт иметь дело с Россией, считает политолог.
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