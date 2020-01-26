"Такса Иуды": Сатановский предложил России выплатить Качиньскому компенсацию в размере 30 сребреников

Россия должна выплатить лидеру правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярославу Качиньскому 30 сребреников, которые политик заслужил. Такое мнение озвучил политолог Евгений Сатановский.

Ранее Качиньский потребовал от Москвы и Берлина выплатить Варшаве компенсацию за ущерб, который был нанесён Польше в годы Второй мировой войны. Заявление звучит абсурдно, ибо СССР направлял большие средства на восстановление польских городов. Что касается претензий к Германии, то взимание репараций с ГДР было завершено еще в 1954 году.

Как иронично заявил Сатановский, Качиньский стареет, иначе бы потребовал заодно компенсацию за весь предреволюционный период. При этом поляки давно показали, как они умеют "бороться" с немцами: сначала бежать, а после победы преследовать, грабить и насиловать.

Он добавил, что лидер партии "Право и справедливость" так и остался "крупной сволочью" и Иудой, поэтому и нужно платить поляку по таксе, обозначенной в Библии и известной каждому католику.

"30 сребреников - цена для него, его соратников и тех, кто Польшей сейчас правит, самая та. Мелкой монетой. Можно даже заморочиться и шекелями - с учётом интенсивности общения России с Израилем это несложно", - пояснил политолог.

На этой неделе президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что не жалеет о своём решении отказаться от поездки на Международный форум памяти холокоста, который был организован в Иерусалиме. Как утверждает политик, позиция Варшавы по Второй мировой войне якобы не была учтена на мероприятии.

"Фильмы, показанные там, вообще не учитывали польские военные усилия против Германии", - заявил он и пообещал продолжить бороться с "фальсификацией истории".

Отметим, что в этом году польские власти отказались праздновать День освобождения Варшавы, в очередной раз обвинив СССР в "оккупации".

Фото: Евгений Сатановский/Telegram