Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Сенаторы США поддержали санкции против Сирии - ограничения затрагивают также Рос...
Брат Уго Чавеса не даст "похоронить" идею Боливарианской республики в ...
"Этот вопрос не рассматривается": ВС России не откажутся от патрона ка...
Теперь печень умершего диабетика или алкоголика можно использовать для пересадки...
Главная / Политика

"Такой же враг народа Украины": Климкин сравнил отстранение "Доктора Смерть" с открытием ящика Пандоры

06 февраля 2019, 08:39  •  161 • Политика
В Сети возмутились словами главы МИД Украины Павла Климкина, который сравнил отстранение от работы и.о. министра здравоохранения Незалежной Ульяны Супрун, прозванной в народе "Доктор Смерть", с открытием ящика Пандоры. Интернет-пользователи заявили ему, что он - "такой же враг народа Украины", как и защищаемая им Супрун.
Ранее Окружной административный суд Киева запретил своим решением Ульянe Супрун, прозванной в народе "Доктор Смерть" не только за свой внешний изможденный вид, но и за принимаемые ею решения на посту главы Минздрава, исполнять обязанности министра здравоохранения. За Супрун вступился глава МИД Украины Павел Климкин, который сравнил отстранение "Доктора Смерть" с открытием ящика Пандоры.
"Вы же понимаете, что это решение в нашем не основанном на прецедентах праве открывает ящик Пандоры, - заявил министр на своей странице в Facebook. - Представьте, что сейчас начнется, если мы будем анализировать шаги и решения всех и.о.? Так можно далеко зайти".
При этом Климкин добавил, что "такими темпами мы туда дойдем довольно быстро".
Интернет-пользователи разделились под этой записью на два лагеря. Одни поддержали "Доктор Смерть" вслед за министром, другие наоборот, заявили Климкину, что он - "такой же враг народа Украины" и "марионетка Запада", как и защищаемая им Супрун. Более того, на обоих министров полились и обвинения в геноциде народа.
"Климкин, ты такой же враг народа Украины и марионетка Запада, как и проходимка Супрун, которой американцы поставили задание сделать нормальную медицину в Украине недоступной для простых граждан, - возмущается Александр Светлов. - Это целенаправленная политика наряду с геноцидными требованиями МВФ по поднятию цен на газ, чтобы сделать условия проживания в Украине невыносимыми и чтобы население в Украине вымирало".
Напомним, инициативу с отстранением Супрун проявил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, который подал иск и потребовал отстранить "Доктора Смерть" от работы из-за ее "некомпетентности". В результате Супрун работы лишилась. Но ее поддержал и глава МИД Украины, и даже президент страны.
Впрочем, многие украинцы уходу Супрун только рады, считая, что она довела систему здравоохранения в стране до края пропасти.
Впрочем, Климкин, похоже, мнение народа не разделяет, и полагает, что в нынешней ситуации никто, кроме "Доктора Смерть", Украину не спасет.
"Кто еще наивно надеется, что украинская система здравоохранения в настоящем ее состоянии способна лечить и спасать всех украинцев хотя бы по каким-то минимальными по-человечески приемлемыми стандартами, - вступился за отстраненную и.о. министра Климкин. - Ну, как говорится, кто вам врач?"
"Господин Климкин, закон в Украине один для всех. Для вас. Для меня. Для Супрун. Если его нарушать, должны быть последствия", - напомнил министру Семён Цевелев.
"За всем нужен контроль. Продажа органов и душ братьев украинцев тоже должна быть контролируема, - считает Aleksey Fedoroff. - Не удивительно. Будет новый ставленник".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


161
Источник
Похожие новости
06 февраля 2019, 02:09
"Адмирал Кузнецов" - яркий пример: Ветеран Афганистана объяснил необходимость военных баз России за рубежом
06 февраля 2019, 08:39
"Такой же враг народа Украины": Климкин сравнил отстранение "Доктора Смерть" с открытием ящика Пандоры
05 февраля 2019, 22:54
Глава Ростуризма сам попросился в отставку - СМИ
Загрузка...
05 февраля 2019, 22:54
"Этот вопрос не рассматривается": ВС России не откажутся от патрона калибра 5,45 мм — источник
05 февраля 2019, 16:24
Нефть, как оружие для "смены режима": Венесуэла переживает санкционный удар США
05 февраля 2019, 22:54
За полгода Россия более 19 тысяч раз просила Google удалить контент
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
06 февраля 2019, 00:24
Загадочный случай Елены Бойко - первой украинской политзаключенной, которой тюремщики...
06 февраля 2019, 02:09
"Сами придумали, сами поверили": На Украине определились с "врагом ном...
06 февраля 2019, 05:24
На заряде страха перед С-300: СМИ объяснили "назойливость" израильских истр...
06 февраля 2019, 02:09
"Адмирал Кузнецов" - яркий пример: Ветеран Афганистана объяснил необходимос...
06 февраля 2019, 02:09
"Это выборы в рамках необандеровской тенденции": Эксперт предупредил Тимоше...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 января 2019, 09:39
Ельцин готов был сдать Курилы Японии. Путин отказался: Лужков раскрыл источник провала Японии с островами
04 февраля 2019, 14:24
"Какая боль, какая боль, Россия - НАТО 1:0": Немецкие СМИ о "важном политическом успехе" Путина
05 февраля 2019, 04:54
«Выживу в любых условиях»: Депортированная журналистка Елена Бойко дозвонилась «Комсомолке» из львовского СИЗО
01 февраля 2019, 13:09
Задержаны участники убийства экс-депутата Госдумы Вороненкова и лидера "Оплот" Жилина
03 февраля 2019, 12:24
Британские СМИ пали жертвой своей антироссийской пропаганды - эксперт
03 февраля 2019, 02:39
Русский Платошкин "занял" место Трампа и отдал приказ о вводе солдат на Кубу
03 февраля 2019, 12:24
"Думал, с караваем будут встречать": Ляшко рассказал, как жители Чернигова чуть не избили Порошенко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.