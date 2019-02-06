"Такой же враг народа Украины": Климкин сравнил отстранение "Доктора Смерть" с открытием ящика Пандоры

В Сети возмутились словами главы МИД Украины Павла Климкина, который сравнил отстранение от работы и.о. министра здравоохранения Незалежной Ульяны Супрун, прозванной в народе "Доктор Смерть", с открытием ящика Пандоры. Интернет-пользователи заявили ему, что он - "такой же враг народа Украины", как и защищаемая им Супрун.

Ранее Окружной административный суд Киева запретил своим решением Ульянe Супрун, прозванной в народе "Доктор Смерть" не только за свой внешний изможденный вид, но и за принимаемые ею решения на посту главы Минздрава, исполнять обязанности министра здравоохранения. За Супрун вступился глава МИД Украины Павел Климкин, который сравнил отстранение "Доктора Смерть" с открытием ящика Пандоры.

"Вы же понимаете, что это решение в нашем не основанном на прецедентах праве открывает ящик Пандоры, - заявил министр на своей странице в Facebook. - Представьте, что сейчас начнется, если мы будем анализировать шаги и решения всех и.о.? Так можно далеко зайти".

При этом Климкин добавил, что "такими темпами мы туда дойдем довольно быстро".

Интернет-пользователи разделились под этой записью на два лагеря. Одни поддержали "Доктор Смерть" вслед за министром, другие наоборот, заявили Климкину, что он - "такой же враг народа Украины" и "марионетка Запада", как и защищаемая им Супрун. Более того, на обоих министров полились и обвинения в геноциде народа.

"Климкин, ты такой же враг народа Украины и марионетка Запада, как и проходимка Супрун, которой американцы поставили задание сделать нормальную медицину в Украине недоступной для простых граждан, - возмущается Александр Светлов. - Это целенаправленная политика наряду с геноцидными требованиями МВФ по поднятию цен на газ, чтобы сделать условия проживания в Украине невыносимыми и чтобы население в Украине вымирало".

Напомним, инициативу с отстранением Супрун проявил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, который подал иск и потребовал отстранить "Доктора Смерть" от работы из-за ее "некомпетентности". В результате Супрун работы лишилась. Но ее поддержал и глава МИД Украины, и даже президент страны.

Впрочем, многие украинцы уходу Супрун только рады, считая, что она довела систему здравоохранения в стране до края пропасти.

Впрочем, Климкин, похоже, мнение народа не разделяет, и полагает, что в нынешней ситуации никто, кроме "Доктора Смерть", Украину не спасет.

"Кто еще наивно надеется, что украинская система здравоохранения в настоящем ее состоянии способна лечить и спасать всех украинцев хотя бы по каким-то минимальными по-человечески приемлемыми стандартами, - вступился за отстраненную и.о. министра Климкин. - Ну, как говорится, кто вам врач?"

"Господин Климкин, закон в Украине один для всех. Для вас. Для меня. Для Супрун. Если его нарушать, должны быть последствия", - напомнил министру Семён Цевелев.

"За всем нужен контроль. Продажа органов и душ братьев украинцев тоже должна быть контролируема, - считает Aleksey Fedoroff. - Не удивительно. Будет новый ставленник".