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"Такой язык они понимают": Сатановский посоветовал Байдену молиться, чтобы Путин не ушёл
08 ноября 2021, 13:05 • 231 • Политика
Известный политолог Евгений Сатановский посоветовал президенту США Джо Байдену молиться, чтобы президент России Владимир Путин не ушёл в отставку. По его словам, в противном случае Москва будет "глушить" США: "Такой язык они понимают".
Сатановский отметил, что Россия крайне недовольна Америкой. Речь даже не идёт о санкциях, попытках сорвать строительство "Северного потока - 2" и военных вызовах. Речь о попытках США контролировать постсоветские страны вроде Украины и Грузии.
Политолог отметил, что, несмотря на всю свою силу, Штаты являются крайне уязвимым государством. Они могут проиграть даже слабым странам вроде Вьетнама и Афганистана. И всё, что их удерживает от неминуемого краха с Россией, - это бесконечное терпение Путина. При этом правящая русская элита таким терпением не отличается.
- пишет Сатановский в Telegram.
Эксперт отметил, что США нужно "глушить", как это ранее уже делали арабы, вьетнамцы и афганцы, поскольку "такой язык они хорошо понимают".
Отметим, что США открыто называют Россию "врагом" и пытаются противостоять ей во всех сферах - от военной до экономической и энергетической. При этом многие политики, в том числе и западные, отмечают, что американские санкции уже давно не действуют.
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