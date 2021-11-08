"Такой язык они понимают": Сатановский посоветовал Байдену молиться, чтобы Путин не ушёл

Известный политолог Евгений Сатановский посоветовал президенту США Джо Байдену молиться, чтобы президент России Владимир Путин не ушёл в отставку. По его словам, в противном случае Москва будет "глушить" США: "Такой язык они понимают".

Сатановский отметил, что Россия крайне недовольна Америкой. Речь даже не идёт о санкциях, попытках сорвать строительство "Северного потока - 2" и военных вызовах. Речь о попытках США контролировать постсоветские страны вроде Украины и Грузии.

Политолог отметил, что, несмотря на всю свою силу, Штаты являются крайне уязвимым государством. Они могут проиграть даже слабым странам вроде Вьетнама и Афганистана. И всё, что их удерживает от неминуемого краха с Россией, - это бесконечное терпение Путина. При этом правящая русская элита таким терпением не отличается.

Байдену молиться надо о крепком здравии и максимально долгом пребывании во власти российского президента. Вряд ли кто-нибудь, кроме Путина, проявил бы к ним такую сдержанность,

- пишет Сатановский в Telegram.

Эксперт отметил, что США нужно "глушить", как это ранее уже делали арабы, вьетнамцы и афганцы, поскольку "такой язык они хорошо понимают".

Отметим, что США открыто называют Россию "врагом" и пытаются противостоять ей во всех сферах - от военной до экономической и энергетической. При этом многие политики, в том числе и западные, отмечают, что американские санкции уже давно не действуют.