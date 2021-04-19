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"Такой возможности нет": Посольствам Чехии и США запретили нанимать граждан России
19 апреля 2021, 15:50 • 49 • Политика
Представитель МИД России Мария Захарова огласила запрет посольствам США и Чехии нанимать граждан нашей страны на работу.
Россия запретит посольствам Чехии и США нанимать на работу граждан нашей страны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
- заявила дипломат в эфире телепрограммы "60 минут".
По её словам, условия труда в американском посольстве Россия квалифицирует как элемент вербовки. Захарова отметила, что при найме в посольство США граждане России "начинают работать на своё будущее государство".
Представитель МИД России напомнила, что решение Чехии выслать 18 дипломатов посольства России коснётся 62 человек с учётом членов их семей, из них 28 - дети. Захарова отметила, что решение о высылке дипломатов России принято Прагой и Варшавой в условиях пандемии коронавируса.
- отметила представитель МИД России.
Захарова также назвала "карикатурой" обвинения Чехии в причастности России к взрывам на военном складе во Врбетице, что приведёт к "разрушению" отношений России с Чехией, передаёт ТАСС.
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