"Такой возможности нет": Посольствам Чехии и США запретили нанимать граждан России

Представитель МИД России Мария Захарова огласила запрет посольствам США и Чехии нанимать граждан нашей страны на работу.

Россия запретит посольствам Чехии и США нанимать на работу граждан нашей страны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Теперь ни у США, ни у Чехии такой возможности - нанимать людей среди граждан нашей страны на работу себе в посольство - нет,

- заявила дипломат в эфире телепрограммы "60 минут".

По её словам, условия труда в американском посольстве Россия квалифицирует как элемент вербовки. Захарова отметила, что при найме в посольство США граждане России "начинают работать на своё будущее государство".

Представитель МИД России напомнила, что решение Чехии выслать 18 дипломатов посольства России коснётся 62 человек с учётом членов их семей, из них 28 - дети. Захарова отметила, что решение о высылке дипломатов России принято Прагой и Варшавой в условиях пандемии коронавируса.

Вы представляете, какую работу нужно организовать, чтобы они вернулись на родину, и в том числе на территории Праги. Никому до этого дела нет. Это такое и лицемерие, и такая, в общем-то, подлость,

- отметила представитель МИД России.

Захарова также назвала "карикатурой" обвинения Чехии в причастности России к взрывам на военном складе во Врбетице, что приведёт к "разрушению" отношений России с Чехией, передаёт ТАСС.