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"Такой сможет защитить": Лукашенко-младший слушал речь отца со стороны

17 августа 2020, 02:25  •  72 • Политика
На митинг в Минске в поддержку Александра Лукашенко вместе с главой государства приехал его сын. Лукашенко-младший слушал речь отца со стороны. В Сети заметили, что "такой точно сможет защитить".
В Telegram-канале Baza появились фото с митинга в Минске в поддержку Александра Лукашенко. На снимке запечатлён лидер государства, а в стороне виден его 15-летний сын Николай. Лукашенко-младший с виду походил на охранника - в пиджаке, белой рубашке и солнцезащитных очках.
"Судя по его виду, он точно сможет его защитить", - заметили авторы канала.
Добавим, что младший сын Лукашенко часто появляется с ним на публичных мероприятиях. Ранее его заметили на параде Победы в Москве. К слову, российские девушки восхитились внешностью юноши, не уставая сыпать комплиментами в социальных сетях.
Митинг на площади Независимости начался в полдень 16 августа. Лукашенко уже выступил на акции в свою поддержку. В выступлении он обратился к народу со словами о необходимости защитить страну.

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