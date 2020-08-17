"Такой сможет защитить": Лукашенко-младший слушал речь отца со стороны

В Telegram-канале Baza появились фото с митинга в Минске в поддержку Александра Лукашенко. На снимке запечатлён лидер государства, а в стороне виден его 15-летний сын Николай. Лукашенко-младший с виду походил на охранника - в пиджаке, белой рубашке и солнцезащитных очках.

"Судя по его виду, он точно сможет его защитить", - заметили авторы канала.

Добавим, что младший сын Лукашенко часто появляется с ним на публичных мероприятиях. Ранее его заметили на параде Победы в Москве. К слову, российские девушки восхитились внешностью юноши, не уставая сыпать комплиментами в социальных сетях.

Митинг на площади Независимости начался в полдень 16 августа. Лукашенко уже выступил на акции в свою поддержку. В выступлении он обратился к народу со словами о необходимости защитить страну.