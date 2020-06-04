"Такой самоуверенный Владимир Путин": Handelsblatt сдала сама себя, пытаясь разоблачить Россию

Матиас Брюггманн (Mathias Brüggmann) в колонке для немецкой Handelsblatt пишет, что "сегодня Путин - тормоз на пути России к благополучному будущему". Текст, с одной стороны, не отличается оригинальностью - это всё та же риторика противников сегодняшней России. С другой стороны, вероятно, и сам того не осознавая, автор объясняет, чем же его заказчикам не угодил "такой самоуверенный Владимир Путин".

Критическое отношение автора к Путину строится будто бы на внутрироссийских доводах. Сначала Брюггманн говорит, что популярность Владимир Путин заслужил тем, что вывел Россию из штопора, куда вогнал её первый президент Борис Ельцин.

"В огромной империи стали вовремя выплачивать зарплаты, благосостояние росло, будущее стало предсказуемым", - говорит автор.

После тот же Матиас Брюггманн заявляет, что всё сделанное сошло на нет... в период пандемии. То есть читателя автор пытается убедить в том, что зарплаты в России выплачивать перестали, благосостояние упало и будущее стало непредсказуемым. Естественно, никакого сравнения с европейским положением вещей или хотя бы американским и азиатским автор не делает. Для него пример ужаса - это только Россия.

Поразмышляв о том, как плохо живётся русским, Матиас Брюггманн заявляет, что Владимир Путин "распорядился, чтобы народ одобрил новую Конституцию". Как известно, никакого распоряжения об одобрении не было, так немецкий автор называет голосование за поправки в основной закон страны ещё до начала волеизъявления. Подобная подмена понятий подводит автора к саморазоблачению. В завершение он поясняет, почему его заказчикам так не нравятся поправки в основной закон страны. Он говорит, что текст Конституции в утверждённом виде позволит Путину баллотироваться в президенты в 2024 и 2030 годах. И тогда...

"Это две плохие новости, в том числе для зарубежных инвесторов в гигантскую российскую империю, - пишет Брюггманн, поясняя, что только после "эры Путина" зарубежные компании будут чувствовать себя в России так, как надо. - Международные суды, которые могли бы исправить самые вопиющие ошибки, теперь будут нейтрализованы, зарубежные фирмы останутся в России без защиты".

Вопрос лишь в том, какими видит комфортные условия немецкий автор для зарубежных фирм? К слову, говоря о зарубежных судах, он снова подменяет понятия. Поскольку Россия, отказываясь от действия международных норм, идущих вразрез с Конституцией, не отказывается от взятых на себя ранее обязательств. Но вникать в такие детали автор не стал.

Полный текст заметки доступен на сайте Handelsblatt.