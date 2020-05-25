Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Зоркий глаз" сбит, огонь подавлен: В Донбассе жёстко ответили ВСУ на ...
Стамбул спровоцировал невиданный с 90-х уровень агрессии на Украине
Львов в шоке: Двойное гражданство – и миллионы инакомыслящих будут голосовать
Как Порошенко мародерствовал в Донбассе Савченко рассказала НТВ
Главная / Политика

"Такой подарок Норвегии сделал": Сатановский поставил Медведева в один ряд с Горбачёвым

25 мая 2020, 23:55  •  60 • Политика
Политолог Евгений Сатановский в своём Telegram-канале высказался о "подарке Норвегии" от Дмитрия Медведева. По его словам, если бы бывший премьер-министр снова стал президентом, то Европа могла бы на Калининград рассчитывать, а Япония - на Курилы.
По словам политолога Евгения Сатановского, американских студентов не зря обучают по системе бакалавр-магистр в университетах, поскольку из них получаются "поэтичные политики". В частности, Сатановский привёл в пример высказывание Боба О'Брайена о Калининграде, который тот назвал "кинжалом в сердце Европы".
"Так Шекспиром повеяло... И Пушкиным. "Паду ли я, стрелой пронзённый, иль мимо пролетит она..." И ведь не пролетела. Так что Европу можно списать в расход начисто. Общаться с ней бесполезно, разве что на предмет завещания. Бокерию и Рошаля можно не звать: летальный исход обеспечен. Нож в сердце не шутка, даже если это обычная финка, которой саданули под сердце в кабацкой драке. По Есенину. А уж кинжал..." - иронизирует Сатановский.
Он напомнил, что кинжал - это серьёзный тесак, которым Иоанн Васильевич у Гайдая колбасу рубил. Если таким в сердце попасть, то "хана Европе".
"Её никто не спасёт. И Америка не спасёт. С кинжалом в сердце не живут. О'Брайен может звать прозекторов. Европа, правда, об этом ещё не знает, полагая себя живёхонькой и даже не очень отказываясь от российского газа, но она просто не в курсе. Ей американцы скажут", - добавил Сатановский.
Спасать Европу, по его словам, будут по Булгакову - если глоток бензина может спасти смертельно раненого кота, то солидная порция сжиженного американского сланцевого газа спасёт смертельно раненную Калининградом Европу.
"Как в детстве было? За папу-маму, дедушку Ленина и бабушку Крупскую, за киску Сосиску и эрделя Сарделя. Были, помнится, когда в Евпатории совсем малышом в больнице лежал с астматическим бронхитом, такие персонажи. Очень выздоровлению способствовали. Одна проблема: когда на карту смотришь, не складывается что-то. Что угодно, но кинжал в сердце Европы? Максимум шило в з-це у Польши и Прибалтики. Ну, может, ещё у Швеции с её воспоминаниями о том, как ей от России сто лет подряд раз за разом обламывалось, пока она великой европейской державой быть не перестала, а в итоге и Финляндию потеряла", - описывает политолог.
Есть, по его мнению, у шведов горькая страница в истории, которая не последняя. Нейтральной страной Швеция была две мировые войны подряд, но с перекосом в сторону Гитлера и с набором добровольцев на Восточный фронт против СССР.
"Насчёт Калининграда американцы могли бы использовать конституционное право хранить молчание. Про него им при аресте полисмены напоминают, в фильмах. Раздел Восточной Пруссии и переход её под юрисдикцию СССР и Польши их президенты согласовали и всё подписали. Про нерушимые границы в Европе они, впрочем, тоже всё подписали, что никому не помешало, когда Союз решил дать дуба. Объединение Германии О'Брайена не смущает. Развал Югославии и Чехословакии ему по барабану", - продолжает Сатановский.
Понятно, по его словам, что если бы Россия ушла, передав Калининград ЕС, а военная инфраструктура области отошла бы НАТО, О'Брайен бы нас похвалил.
"Было ещё в Библии, насчёт продажи первородства за чечевичную похлёбку. И недавно в нашей собственной истории: едва три десятка лет прошло. Горбачёв, Шеварднадзе, Ельцин, Козырев... Рецидив был и при Медведеве. Такой подарок Норвегии сделал, наш третий одноразовый президент! И Ливию Обаме сдал. За рукопожатие и добрые слова. Так что про Калининград просто рано говорить. Медведев ещё на президентство не вернулся. Как вернётся, с ним про что угодно говорить можно. Про возвращение Германии в Пруссию, про Курилы и страдания по ним Японии. Чувствительный человек, доверчивый до странности. Разжалобится на раз..." - считает Сатановский.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



60
Источник
Похожие новости
25 мая 2020, 10:55
"Крим - це Україна": Агитационный плакат американского Collier's вызвал смех
25 мая 2020, 00:55
Госпереворот в России не может быть чёрно-белым: Сергей Михеев разделил версии и факты
25 мая 2020, 08:55
"Худшее, что случалось с Россией": Трамп рассказал о "ставке" Путина
25 мая 2020, 17:55
Чей Крым? Звёздные ответы – стыдные, политические и открытые. Такие, что сердце сжимается
25 мая 2020, 17:55
"Президент мира" готовится развязать полномасштабную войну в Донбассе - политолог
25 мая 2020, 14:55
Сергея Собянина отправили в отставку "Синие ведёрки": "Претензии есть у российских элит"
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 мая 2020, 03:55
Львов в шоке: Двойное гражданство – и миллионы инакомыслящих будут голосовать
25 мая 2020, 08:55
Иначе война: После «порохоботского» шабашав Киеве у Зеленского два выхода
25 мая 2020, 10:55
"Крим - це Україна": Агитационный плакат американского Collier's вызва...
25 мая 2020, 00:55
Госпереворот в России не может быть чёрно-белым: Сергей Михеев разделил версии и факт...
25 мая 2020, 08:55
"Худшее, что случалось с Россией": Трамп рассказал о "ставке" Пут...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 мая 2020, 00:55
Украинская чемпионка Колесник вызвала на бой украинскую пропагандистку Янину Соколову
19 мая 2020, 10:55
Токио объявил Курилы японской территорией
24 мая 2020, 14:20
«Возвести стену вокруг Донбасса и вынудить сдаться»
22 мая 2020, 12:55
Американская подлость против российской колонны разбилась о находчивость русских в Сирии
21 мая 2020, 05:55
"Хорошая попытка, офицер": Российского журналиста пыталась спровоцировать экс-агент ЦРУ
19 мая 2020, 03:55
Все дело в спичках: как СССР выиграл торговую войну с Америкой
21 мая 2020, 07:25
ЛДНР идёт в наступление? Пасечник и Пушилин выдвинули ультиматум Киеву
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.