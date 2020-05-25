"Такой подарок Норвегии сделал": Сатановский поставил Медведева в один ряд с Горбачёвым

По словам политолога Евгения Сатановского, американских студентов не зря обучают по системе бакалавр-магистр в университетах, поскольку из них получаются "поэтичные политики". В частности, Сатановский привёл в пример высказывание Боба О'Брайена о Калининграде, который тот назвал "кинжалом в сердце Европы".

"Так Шекспиром повеяло... И Пушкиным. "Паду ли я, стрелой пронзённый, иль мимо пролетит она..." И ведь не пролетела. Так что Европу можно списать в расход начисто. Общаться с ней бесполезно, разве что на предмет завещания. Бокерию и Рошаля можно не звать: летальный исход обеспечен. Нож в сердце не шутка, даже если это обычная финка, которой саданули под сердце в кабацкой драке. По Есенину. А уж кинжал..." - иронизирует Сатановский.

Он напомнил, что кинжал - это серьёзный тесак, которым Иоанн Васильевич у Гайдая колбасу рубил. Если таким в сердце попасть, то "хана Европе".

"Её никто не спасёт. И Америка не спасёт. С кинжалом в сердце не живут. О'Брайен может звать прозекторов. Европа, правда, об этом ещё не знает, полагая себя живёхонькой и даже не очень отказываясь от российского газа, но она просто не в курсе. Ей американцы скажут", - добавил Сатановский.

Спасать Европу, по его словам, будут по Булгакову - если глоток бензина может спасти смертельно раненого кота, то солидная порция сжиженного американского сланцевого газа спасёт смертельно раненную Калининградом Европу.

"Как в детстве было? За папу-маму, дедушку Ленина и бабушку Крупскую, за киску Сосиску и эрделя Сарделя. Были, помнится, когда в Евпатории совсем малышом в больнице лежал с астматическим бронхитом, такие персонажи. Очень выздоровлению способствовали. Одна проблема: когда на карту смотришь, не складывается что-то. Что угодно, но кинжал в сердце Европы? Максимум шило в з-це у Польши и Прибалтики. Ну, может, ещё у Швеции с её воспоминаниями о том, как ей от России сто лет подряд раз за разом обламывалось, пока она великой европейской державой быть не перестала, а в итоге и Финляндию потеряла", - описывает политолог.

Есть, по его мнению, у шведов горькая страница в истории, которая не последняя. Нейтральной страной Швеция была две мировые войны подряд, но с перекосом в сторону Гитлера и с набором добровольцев на Восточный фронт против СССР.

"Насчёт Калининграда американцы могли бы использовать конституционное право хранить молчание. Про него им при аресте полисмены напоминают, в фильмах. Раздел Восточной Пруссии и переход её под юрисдикцию СССР и Польши их президенты согласовали и всё подписали. Про нерушимые границы в Европе они, впрочем, тоже всё подписали, что никому не помешало, когда Союз решил дать дуба. Объединение Германии О'Брайена не смущает. Развал Югославии и Чехословакии ему по барабану", - продолжает Сатановский.

Понятно, по его словам, что если бы Россия ушла, передав Калининград ЕС, а военная инфраструктура области отошла бы НАТО, О'Брайен бы нас похвалил.

"Было ещё в Библии, насчёт продажи первородства за чечевичную похлёбку. И недавно в нашей собственной истории: едва три десятка лет прошло. Горбачёв, Шеварднадзе, Ельцин, Козырев... Рецидив был и при Медведеве. Такой подарок Норвегии сделал, наш третий одноразовый президент! И Ливию Обаме сдал. За рукопожатие и добрые слова. Так что про Калининград просто рано говорить. Медведев ещё на президентство не вернулся. Как вернётся, с ним про что угодно говорить можно. Про возвращение Германии в Пруссию, про Курилы и страдания по ним Японии. Чувствительный человек, доверчивый до странности. Разжалобится на раз..." - считает Сатановский.