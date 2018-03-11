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"Такой петросянщины мир еще не видел" - украинского "плевателя" высмеяли после нападения на русского
11 марта 2018, 09:09 • 896 • Политика
Пользователи в соцсетях не поверили в атаку так называемого украинского десантника Валерия Ананьева. Накануне он заявил, что напал на российского телеведущего Артема Шейнина.
Глава центра Advanced Training Руслан Карманов оценил так называемое нападение украинского десантника на российского телеведущего Артема Шейнина. Напомним, Валерий Ананьев на личной странице в соцсети Facebook сообщил, что напал на Шейнина в Вероне. Он сказал, что сначала следил за телеведущим и его супругой, а затем подкараулил у аптеки и даже плюнул в лицо.
На поверку оказалось, что провокация не удалась. Ананьев действительно подошел к Шейнину, стал оскорблять, вызывая на ответные эмоции. Однако телеведущий не ответил, после чего Ананьев плюнул в Шейнина.
Руслан Карманов пишет, что поведение так называемого украинского десантника типично.
Сейчас Карманов живет и работает в Китае. И даже там украинцы, по его словам, промышляют примерно тем же.
Под постом Ананьева в соцсети также есть комментарии, осуждающие или высмеивающие его поведение.
Впрочем, большинство таких критических замечаний удаляется.
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