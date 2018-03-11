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"Такой петросянщины мир еще не видел" - украинского "плевателя" высмеяли после нападения на русского

11 марта 2018, 09:09  •  896 • Политика
Пользователи в соцсетях не поверили в атаку так называемого украинского десантника Валерия Ананьева. Накануне он заявил, что напал на российского телеведущего Артема Шейнина.
Глава центра Advanced Training Руслан Карманов оценил так называемое нападение украинского десантника на российского телеведущего Артема Шейнина. Напомним, Валерий Ананьев на личной странице в соцсети Facebook сообщил, что напал на Шейнина в Вероне. Он сказал, что сначала следил за телеведущим и его супругой, а затем подкараулил у аптеки и даже плюнул в лицо.
На поверку оказалось, что провокация не удалась. Ананьев действительно подошел к Шейнину, стал оскорблять, вызывая на ответные эмоции. Однако телеведущий не ответил, после чего Ананьев плюнул в Шейнина.
Руслан Карманов пишет, что поведение так называемого украинского десантника типично.
"Г - героизм. Подошел, плюнул, убежал, а потом рассказал, как героически орды москалей боевым гопаком разбросал, зигуя. Всё, в общем, как обычно", - отмечает спикер.
Сейчас Карманов живет и работает в Китае. И даже там украинцы, по его словам, промышляют примерно тем же.
"Тут, в Китае, это массово. Работает украинка украинкой в клубе, ну или гарный хлопец какую-нибудь хрень делает - типа "выгул собак для богатых китайцев" - а глянешь в соцсети - там сплошь "Я владелец своего бизнеса, шикую, сплошь яхты и все такое", и обязательное "русня у меня, кстати, на побегушках", - описывает ситуацию глава центра.
Под постом Ананьева в соцсети также есть комментарии, осуждающие или высмеивающие его поведение.
"Как настоящий "укровоен", мальчик сначала наложил в штаны, а потом грозно плюнул в сторону ворога, чем тут же обезоружил москаля и принудил сдаться. Такой петросянщины мир еще не видел", - пишет Алексей О.
Впрочем, большинство таких критических замечаний удаляется.

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