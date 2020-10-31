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"Такой перформанс России?": Японцы переругались из-за новости о русских танках на Курилах

31 октября 2020, 14:50  •  143 • Политика
Японское издание сообщило, что Россия намерена усилить оборонную мощь на Курилах, в том числе и танками Т-72БЗ. Японские пользователи Twitter переругались из-за этой новости, но стали наперебой предлагать свои объяснения этого решения РФ. "Такой перфоманс России?" - недоумевают жители Страны восходящего солнца.
Издание Kyodo News сообщило о развёртывании Россией танковых соединений на Курильских островах с целью укрепления обороны. Авторы публикации признались: о точных местах размещения русских военных у них нет информации. Они предположили, что в планах всё-таки Кунашир и Итуруп, так как там базируется 18-я пулемётно-артиллерийская дивизия.
В статье рассказывается о танках Т-72БЗ, оборудованных усовершенствованной системой наведения и запуска ракет. Журналисты считают, что это новейшее вооружение призвано сделать невозможным высадку десанта потенциального противника. Также сообщается, что танковые соединения будут развёрнуты на Курилах в течение года или двух.
Японцы в Twitter переругались, прочитав эту информацию. Одни говорят, что считают Россию врагом и ненавидят её, другие напоминают, что Курилы - территория РФ и вряд ли получится это изменить.
"Танки можно разместить, но с обслуживанием будут проблемы", - поделился "экспертным" мнением Параогаски.
"Т-72 - старый танк. Он не ровня японскому Типу 10. Тем не менее, размещая танки, Россия показывает, что она готова защищать острова и не отдаст их Японии", - считает Мусасино.
Т-72БЗ - это не старый танк. Это основной танк российской армии, новейшая модель, модернизированная в 2013 году, поэтому Тип 10 он уничтожит легко, - ответил на предыдущий комментарий Нисигава.
Были и те, кто между строк статьи попытался прочитать истинную цель русских.
"Это легко объяснимо. Китай готовится к нападению на Сенкаку и Тайвань. Россия, его военный союзник, должна поддержать наступление со стороны Сахалина и Курил", - предположил Микодон.
"Киодо" постоянно сообщает ошибочную информацию. Я не думаю, что они способны получить точные военные данные. Более того, с геополитической точки зрения бои в этом регионе могут быть только в случае мировой войны, - прокомментировал новость Майдзинё.
"Эти действия подтверждают, что Россия не собирается возвращать Южные Курилы. Очевидно, что Кремль сближается с Сугой ради денег (Ёсихидэ Суга - премьер-министр Японии с 16 сентября 2020 года - ред.)", - полагает Атти котти дэтти.
"Суга не собирается начать войну? Он же говорил, что урегулирует эту проблему. Это такой перформанс России?" - спросил Онику 500г.

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