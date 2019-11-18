"Такой краеугольный закон": Песков указал на проблему с особым статусом Донбасса

Ранее спикер украинского парламента Дмитрий Разумков в интервью журналу "Фокус" заявил, что Верховная рада мол, начнет работу над новым законопроектом об особом статусе Донбасса только после того, как пройдёт саммит "нормандской четвёрки". Помимо России и Украины, напомним, в "нормандский формат" входят Германия и Франция.

Однако в Кремле не увидели связи между саммитом "четвёрки" и принятием закона об особом статусе Донбасса. Больше того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на очевидную проблему с принятием закона.

В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" он отметил, что это "такой краеугольный закон" и согласовывать его нужно с ЛНР и ДНР. Но как это сделать, если Киев всё ещё не идет на прямые контакты?

"Как они будут согласовывать, в каком формате? - задал вопрос Песков. - То есть тогда появится больше вопросов".

Тем не менее в Кремле отметили, что "нормандская четвёрка" рассчитывает на то, что Киев "понимает, как они будут дальше себя вести и что будут делать с этим законом".