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"Такой краеугольный закон": Песков указал на проблему с особым статусом Донбасса
18 ноября 2019, 10:24 • 118 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на проблему, связанную с принятием Украиной закона об особом статусе Донбасса, отметив, что это "такой краеугольный закон". В Кремле обратили внимание на то, что Киев до сих пор исключает прямые контакты с ДНР и ЛНР, но отметил, что "нормандская четвёрка" рассчитывает на то, что Киев "понимает, как они будут дальше себя вести".
Ранее спикер украинского парламента Дмитрий Разумков в интервью журналу "Фокус" заявил, что Верховная рада мол, начнет работу над новым законопроектом об особом статусе Донбасса только после того, как пройдёт саммит "нормандской четвёрки". Помимо России и Украины, напомним, в "нормандский формат" входят Германия и Франция.
Однако в Кремле не увидели связи между саммитом "четвёрки" и принятием закона об особом статусе Донбасса. Больше того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на очевидную проблему с принятием закона.
В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" он отметил, что это "такой краеугольный закон" и согласовывать его нужно с ЛНР и ДНР. Но как это сделать, если Киев всё ещё не идет на прямые контакты?
"Как они будут согласовывать, в каком формате? - задал вопрос Песков. - То есть тогда появится больше вопросов".
Тем не менее в Кремле отметили, что "нормандская четвёрка" рассчитывает на то, что Киев "понимает, как они будут дальше себя вести и что будут делать с этим законом".
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