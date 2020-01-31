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"Такой госслужащий уязвим": Жириновский призвал запретить детям чиновников учиться за границей
31 января 2020, 12:24 • 89 • Политика
Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил запретить детям чиновников обучаться за рубежом. "Такой госслужащий уязвим перед иностранными спецслужбами", - отметил политик.
Вместе с запретом на двойное гражданство чиновникам также следует запретить отправлять детей на учёбу за границу. С таким предложением выступил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
Напомним, что инициативу о запрете на двойное гражданство для управленческой элиты выдвинул президент России Владимир Путин во время своего послания к Федеральному Собранию. Также он предложил установить верховенство российского права над международным.
Фото: скриншот Twitter/@Zhirinovskiy
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