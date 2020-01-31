"Такой госслужащий уязвим": Жириновский призвал запретить детям чиновников учиться за границей

Вместе с запретом на двойное гражданство чиновникам также следует запретить отправлять детей на учёбу за границу. С таким предложением выступил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Если у чиновника за границей дети, жена, имущество, это рано или поздно вынудит его туда уехать. Такой госслужащий уязвим перед иностранными спецслужбами, - написал он на своей странице в Twitter. Вольфыч! Тебе тёмную сделают за это!.. Без ножа всех режешь!.. - комментируют инициативу политика в соцсети.

Напомним, что инициативу о запрете на двойное гражданство для управленческой элиты выдвинул президент России Владимир Путин во время своего послания к Федеральному Собранию. Также он предложил установить верховенство российского права над международным.

Фото: скриншот Twitter/@Zhirinovskiy