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"Такой госслужащий уязвим": Жириновский призвал запретить детям чиновников учиться за границей

31 января 2020, 12:24  •  89 • Политика
Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил запретить детям чиновников обучаться за рубежом. "Такой госслужащий уязвим перед иностранными спецслужбами", - отметил политик.
Вместе с запретом на двойное гражданство чиновникам также следует запретить отправлять детей на учёбу за границу. С таким предложением выступил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
Если у чиновника за границей дети, жена, имущество, это рано или поздно вынудит его туда уехать. Такой госслужащий уязвим перед иностранными спецслужбами, - написал он на своей странице в Twitter.
Вольфыч! Тебе тёмную сделают за это!.. Без ножа всех режешь!.. - комментируют инициативу политика в соцсети.
Напомним, что инициативу о запрете на двойное гражданство для управленческой элиты выдвинул президент России Владимир Путин во время своего послания к Федеральному Собранию. Также он предложил установить верховенство российского права над международным.
Фото: скриншот Twitter/@Zhirinovskiy

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