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"Такой биомусор не любят даже американцы": В соцсетях напомнили предателям Родины об их бесславной участи

30 июля 2019, 16:24  •  23 • Политика
Ранее в СМИ вышла публикация интервью полицейского Евгения Чистякова, приговоренного к 13 годам за госизмену: он сдавал русских силовиков ЦРУ. В соцсетях напомнили после этого интервью всем предателям Родины о том, какая бесславная участь ждет их. "Такой биомусор не любят даже американцы", - подчеркивают интернет-пользователи, указав, что после разоблачения ЦРУ никак не помогло "работавшему" на него полицейскому.
13 лет колонии строгого режима за госизмену получил в 2015 году Евгений Чистяков. Сейчас "Медуза" вышла с публикацией его откровенного интервью, в котором полицейский из Подмосковья подробно рассказал, почему и как именно сдавал русских силовиков ЦРУ. По его словам, это было, мол, исключительно из политических соображений.
В том же интервью он признался, что как только его разоблачили, американская разведка никак ему не помогла. Хотя он дважды просил ЦРУ о помощи.
В соцсетях, комментируя эти откровения, на Чистякова обрушили волну народного гнева. Интернет-пользователи не без сарказма напомнили всем предателям Родины о том, какая бесславная участь их ожидает.
"Кстати, показательно, как в итоге ЦРУ ноги об него вытерло. Такой биомусор не любят даже американцы", - подчеркнул автор Telegram-канала "Майор и Генерал".
Он же отметил, что по факту то, о чем говорил Чистяков, - "пример чистейшего, рафинированного, даже не то чтобы полицая на службе у нацистов, а надсмотрщика концлагеря Дахау".
Не сдержался и перешел на мат и журналист Максим Кононенко. У себя в Facebook он коротко напомнил суть того, в чем признался подмосковный полицейский.
"На "Медузе" материал про человека с обостренным чувством справедливости, который не любит российскую власть, но уважает Навального. И который сам предложил ЦРУ свои услуги и несколько лет передавал американцам информацию о русской полиции, в которой работал, - напомнил Кононенко. - А когда его взяли, предложил ФСБ сделку. Чтобы поменьше сидеть".
После этого журналист весьма эмоционально, но непечатно выразился по поводу Чистякова. Приводить цитату мы не будем по этическим причинам.
Были и ироничные советы от интернет-пользователей.
"Сюжет для нового сериальчика вырисовывается…" - предлагает Ted Rusiyanto.

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