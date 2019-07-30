"Такой биомусор не любят даже американцы": В соцсетях напомнили предателям Родины об их бесславной участи

13 лет колонии строгого режима за госизмену получил в 2015 году Евгений Чистяков. Сейчас "Медуза" вышла с публикацией его откровенного интервью, в котором полицейский из Подмосковья подробно рассказал, почему и как именно сдавал русских силовиков ЦРУ. По его словам, это было, мол, исключительно из политических соображений.

В том же интервью он признался, что как только его разоблачили, американская разведка никак ему не помогла. Хотя он дважды просил ЦРУ о помощи.

В соцсетях, комментируя эти откровения, на Чистякова обрушили волну народного гнева. Интернет-пользователи не без сарказма напомнили всем предателям Родины о том, какая бесславная участь их ожидает.

"Кстати, показательно, как в итоге ЦРУ ноги об него вытерло. Такой биомусор не любят даже американцы", - подчеркнул автор Telegram-канала "Майор и Генерал".

Он же отметил, что по факту то, о чем говорил Чистяков, - "пример чистейшего, рафинированного, даже не то чтобы полицая на службе у нацистов, а надсмотрщика концлагеря Дахау".

Не сдержался и перешел на мат и журналист Максим Кононенко. У себя в Facebook он коротко напомнил суть того, в чем признался подмосковный полицейский.

"На "Медузе" материал про человека с обостренным чувством справедливости, который не любит российскую власть, но уважает Навального. И который сам предложил ЦРУ свои услуги и несколько лет передавал американцам информацию о русской полиции, в которой работал, - напомнил Кононенко. - А когда его взяли, предложил ФСБ сделку. Чтобы поменьше сидеть".

После этого журналист весьма эмоционально, но непечатно выразился по поводу Чистякова. Приводить цитату мы не будем по этическим причинам.

Были и ироничные советы от интернет-пользователей.

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