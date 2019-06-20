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"Такого уровня энтузиазма еще не видели": За сутки после начала предвыборной кампании Трамп собрал почти 25 миллионов долларов

20 июня 2019, 07:54  •  66 • В мире
Только во вторник Дональд Трамп, выступая в Орландо (штат Филадельфия) перед своими сторонниками, сообщил о решении баллотироваться на второй срок, а уже сутки спустя на его предвыборную кампанию было пожертвовано 24,8 миллиона долларов. "Такого уровня энтузиазма еще не видели", - отметила председатель Национального комитета Республиканской партии Ронна Макдэниел.
В своем выступлении президент США отметил, что четыре года назад в это же время точно так же, как и сейчас, он заявил о своем желании участвовать в президентской гонке - 2016. И именно этот, 2016-й, год стал для США "определяющим периодом истории" и "грандиозным политическим сдвигом", уверен Трамп.
Мероприятие в Орландо, как рассказывали очевидцы, прошло с огромным успехом. Видимо, этим и объясняется невероятно огромная сумма пожертвований, которая была собрана всего за сутки.
"Дональд Трамп собрал на свое переизбрание рекордные $24,8 млн менее чем за 24 часа. Уровню энтузиазма в отношении президента нет равных и нет подобного", - написала председатель НКРП Ронна Макдэниел в микроблоге в Twitter.

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