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"Такого уровня энтузиазма еще не видели": За сутки после начала предвыборной кампании Трамп собрал почти 25 миллионов долларов
20 июня 2019, 07:54 • 66 • В мире
Только во вторник Дональд Трамп, выступая в Орландо (штат Филадельфия) перед своими сторонниками, сообщил о решении баллотироваться на второй срок, а уже сутки спустя на его предвыборную кампанию было пожертвовано 24,8 миллиона долларов. "Такого уровня энтузиазма еще не видели", - отметила председатель Национального комитета Республиканской партии Ронна Макдэниел.
В своем выступлении президент США отметил, что четыре года назад в это же время точно так же, как и сейчас, он заявил о своем желании участвовать в президентской гонке - 2016. И именно этот, 2016-й, год стал для США "определяющим периодом истории" и "грандиозным политическим сдвигом", уверен Трамп.
Мероприятие в Орландо, как рассказывали очевидцы, прошло с огромным успехом. Видимо, этим и объясняется невероятно огромная сумма пожертвований, которая была собрана всего за сутки.
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