"Такого уровня энтузиазма еще не видели": За сутки после начала предвыборной кампании Трамп собрал почти 25 миллионов долларов

В своем выступлении президент США отметил, что четыре года назад в это же время точно так же, как и сейчас, он заявил о своем желании участвовать в президентской гонке - 2016. И именно этот, 2016-й, год стал для США "определяющим периодом истории" и "грандиозным политическим сдвигом", уверен Трамп.

Мероприятие в Орландо, как рассказывали очевидцы, прошло с огромным успехом. Видимо, этим и объясняется невероятно огромная сумма пожертвований, которая была собрана всего за сутки.