"Такого рода войны не было": Соловьёв назвал "самую беспощадную и страшную из войн"

В прямом эфире своей авторской программы "Вечер" телеведущий Владимир Соловьёв затронул тему переписи истории Второй мировой войны, которую пытаются сегодня осуществить в Европе. В том числе, напомним, постоянно ведутся попытки принизить вклад нашей страны в Великую Победу над фашистами.

"Мы входим сейчас в, наверное, самую беспощадную и страшную из войн. Это война за память и за осознание себя, - подчеркнул Соловьёв, обращаясь к гостям в студии. - Притом, что интересно, такого рода войны не было".

При этом телеведущий перечислил ряд войн, которые прошли в мире с начала XIX века.

"Такого уровня накала страстей, можно сказать точно, в истории, наверное, не было никогда", - продолжил свою мысль телеведущий.

Он же позволил себе ещё одну формулировку, которая, по его словам, " ещё более странная". По мнению Соловьёва, "если бы не "еврейский вопрос", то и Гитлер был бы одним из обычных лидеров Европы, который предпринял традиционный поход на восток с традиционным результатом".

Телеведущий не исключил того факта, что опыт Гитлера бы изучали "и к нему бы относились с радостью".

"Пока ещё держит "еврейский вопрос". Надолго ли? - задался вопросом Соловьёв. - Потому что сейчас с этим пересмотром всё может быстро завершиться".