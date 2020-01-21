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"Такого рода войны не было": Соловьёв назвал "самую беспощадную и страшную из войн"
21 января 2020, 14:54 • 90 • Политика
Телеведущий Владимир Соловьёв в прямом эфире своей авторской программы назвал "самую беспощадную и страшную из войн". По словам журналиста, "такого рода войны не было".
В прямом эфире своей авторской программы "Вечер" телеведущий Владимир Соловьёв затронул тему переписи истории Второй мировой войны, которую пытаются сегодня осуществить в Европе. В том числе, напомним, постоянно ведутся попытки принизить вклад нашей страны в Великую Победу над фашистами.
При этом телеведущий перечислил ряд войн, которые прошли в мире с начала XIX века.
"Такого уровня накала страстей, можно сказать точно, в истории, наверное, не было никогда", - продолжил свою мысль телеведущий.
Он же позволил себе ещё одну формулировку, которая, по его словам, " ещё более странная". По мнению Соловьёва, "если бы не "еврейский вопрос", то и Гитлер был бы одним из обычных лидеров Европы, который предпринял традиционный поход на восток с традиционным результатом".
Телеведущий не исключил того факта, что опыт Гитлера бы изучали "и к нему бы относились с радостью".
"Пока ещё держит "еврейский вопрос". Надолго ли? - задался вопросом Соловьёв. - Потому что сейчас с этим пересмотром всё может быстро завершиться".
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