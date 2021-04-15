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"Такого не будет": Кравчук назвал "сказочниками" верящих в приход американских солдат на Украину
15 апреля 2021, 14:40 • 114 • Политика
Глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук считает "сказочниками" тех, кто верит, что американские солдаты придут защищать Украину. По его словам, "такого не будет".
По словам Кравчука, в урегулировании ситуации на Донбассе Украина "не останется одна", но рассчитывать на то, что американские солдаты придут на помощь Киеву, не стоит.
"Ожидать того, что завтра американские солдаты придут на Украину и будут нас защищать, - давайте мы не будем сказочниками. Такого не будет", - сказал Кравчук в четверг в эфире телеканала "Украина-24".
В то же время он считает, что Киев может получить поддержку от Европы и США в виде новых санкций против России и некой военной помощи. Что касается визита президента Украины Владимира Зеленского в Париж, то Кравчук отметил, что вряд ли это скажется на отношениях Киева и Москвы.
Политик уверен, что Россия якобы боится только США и послушает только американцев.
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