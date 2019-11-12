Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Правительство Майи Санду «ушли» 63 депутата
Путину доложили о первых уголовных делах за разворовывание средств на нацпроекта...
А Путину оно надо? Наивные вопросы после согласия Зеленского на казахстанскую вс...
Это были русские? В Израиле три месяца молчали о таинственной подлодке - СМИ
Главная / В мире

"Такого мы еще не видели": Новый "арктический кулак Путина" заставил грустить не только датских журналистов

12 ноября 2019, 17:39  •  143 • В мире
Новый российский ледокол "Иван Папанин", недавно спущенный на воду со стапелей Адмиралтейской верфи в Санкт-Петербурге и уже прозванный "новым арктическим кулаком Путина", заставил датских журналистов загрустить и с печалью окинуть взглядом собственный арктический флот Дании, представленный военными кораблями возрастом 30 лет. "Такого мы еще не видели", - пишет Петер Суппли Бенсон.
Россия не жалеет средств для модернизации своего вооружения. Пока датские моряки бороздят арктические воды на военных кораблях, возраст которых уже перевалил за 30 лет, Россия строит новые корабли, чтобы повысить свою "убедительность в борьбе за власть в Арктике.
Об этом в своем материале для издания Berlingske пишет датский журналист Петер Супли Бенсон. Описывая новый ледокол "Иван Папанин", автор заявляет уверенно: "Такого мы еще не видели".
"В мире много ледоколов. Но не было еще ни одного, вооруженного не только пушками, но и ракетами, чтобы обстреливать другие корабли и объекты на суше", - пишет Бенсон.
Ледокол, новость о котором моментально разлетелась по всем уголкам мира, "совершенно особенный". Его длина составила 114 метров, а водоизмещение корабля – 8500 тонн. Как и все военные корабли, ледокол окрашен в серый цвет. На его палубе нашлось даже место для вертолета с пушкой, а также для спецоборудования для ракет "Калибр" и электронных боевых систем.
На каждом корабле, как предполагается, будет находиться восемь "Калибров" дальностью в 200 километров.
"Мы хотели создать корабль, который сможет обеспечить защиту нашего флота в Арктике. В то же время он может помочь в научных исследованиях региона. Флот должен защищать наши национальные интересы в Арктике", — цитирует датское издание слова адмирала и сотрудника Государственной объединенной судостроительной корпорации Виктора Чиркова.
Подводные учения, которые Россия провела в регионе впервые за 30 лет, расширение российского присутствия в Арктике, а также заявление российского Минобороны о принадлежности России большей части арктического континентального шельфа, говорят о планомерном расширении российского присутствия в Арктической зоне.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



143
Источник
Похожие новости
11 ноября 2019, 18:39
Охота на Хантера: зачем республиканцы хотят допросить сына Байдена по делу об импичменте Трампа
11 ноября 2019, 22:09
Сторонники независимости Каталонии перекрыли испано-французскую границу
12 ноября 2019, 14:24
Русскую - на каторгу: В Кувейте вынесли приговор за растрату, "которой не было"
12 ноября 2019, 17:39
Это были русские? В Израиле три месяца молчали о таинственной подлодке - СМИ
12 ноября 2019, 17:39
"И пусть Крым будет российским: Швейцария призывает Европу наладить отношения с Москвой
11 ноября 2019, 22:09
"Сотрудничаем с НАТО и готовы ответить": Глава Минобороны Украины - о планах в случае "агрессии" России
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 ноября 2019, 01:24
Встать и уйти с федерального канала: Соловьёв практически взял на слабо "обиженн...
12 ноября 2019, 07:54
Россия внезапно ожила. Либеральному миропорядку грозит опасность
12 ноября 2019, 04:39
«Спиртолёты» показали «кузькину мать». Американцы впечатлились
12 ноября 2019, 07:54
"Встреча даже не обсуждается": Стало известно, на кого Путин променял Трамп...
12 ноября 2019, 07:39
В противовес союзу с Китаем: в Швейцарии предложили вернуть Россию в европейское прос...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 ноября 2019, 21:54
Не верьте, вам врут: "Российских солдат закидали камнями и ботинками в Сирии"
11 ноября 2019, 12:24
"Убралась бы туда, откуда приехала": На ярмарке в Закарпатье приезжая украинка устроила языковой скандал
12 ноября 2019, 04:39
«Спиртолёты» показали «кузькину мать». Американцы впечатлились
08 ноября 2019, 16:09
Сбросить "социальный балласт": Зеленский сдаст пенсионеров ради МВФ - эксперт
07 ноября 2019, 13:54
Украина готовится к поставкам газа из Молдавии и Румынии
10 ноября 2019, 16:54
Объединение России и Белоруссии. Всё решится 19 ноября
10 ноября 2019, 00:39
"То на мафынке катается, то кушает привселюдно": Речь Зеленского об украинских изобретениях "разобрали" в Сети
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.