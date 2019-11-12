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"Такого мы еще не видели": Новый "арктический кулак Путина" заставил грустить не только датских журналистов
12 ноября 2019, 17:39 • 143 • В мире
Новый российский ледокол "Иван Папанин", недавно спущенный на воду со стапелей Адмиралтейской верфи в Санкт-Петербурге и уже прозванный "новым арктическим кулаком Путина", заставил датских журналистов загрустить и с печалью окинуть взглядом собственный арктический флот Дании, представленный военными кораблями возрастом 30 лет. "Такого мы еще не видели", - пишет Петер Суппли Бенсон.
Россия не жалеет средств для модернизации своего вооружения. Пока датские моряки бороздят арктические воды на военных кораблях, возраст которых уже перевалил за 30 лет, Россия строит новые корабли, чтобы повысить свою "убедительность в борьбе за власть в Арктике.
Об этом в своем материале для издания Berlingske пишет датский журналист Петер Супли Бенсон. Описывая новый ледокол "Иван Папанин", автор заявляет уверенно: "Такого мы еще не видели".
Ледокол, новость о котором моментально разлетелась по всем уголкам мира, "совершенно особенный". Его длина составила 114 метров, а водоизмещение корабля – 8500 тонн. Как и все военные корабли, ледокол окрашен в серый цвет. На его палубе нашлось даже место для вертолета с пушкой, а также для спецоборудования для ракет "Калибр" и электронных боевых систем.
На каждом корабле, как предполагается, будет находиться восемь "Калибров" дальностью в 200 километров.
Подводные учения, которые Россия провела в регионе впервые за 30 лет, расширение российского присутствия в Арктике, а также заявление российского Минобороны о принадлежности России большей части арктического континентального шельфа, говорят о планомерном расширении российского присутствия в Арктической зоне.
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