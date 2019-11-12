"Такого мы еще не видели": Новый "арктический кулак Путина" заставил грустить не только датских журналистов

Россия не жалеет средств для модернизации своего вооружения. Пока датские моряки бороздят арктические воды на военных кораблях, возраст которых уже перевалил за 30 лет, Россия строит новые корабли, чтобы повысить свою "убедительность в борьбе за власть в Арктике.

Об этом в своем материале для издания Berlingske пишет датский журналист Петер Супли Бенсон. Описывая новый ледокол "Иван Папанин", автор заявляет уверенно: "Такого мы еще не видели".

"В мире много ледоколов. Но не было еще ни одного, вооруженного не только пушками, но и ракетами, чтобы обстреливать другие корабли и объекты на суше", - пишет Бенсон.

Ледокол, новость о котором моментально разлетелась по всем уголкам мира, "совершенно особенный". Его длина составила 114 метров, а водоизмещение корабля – 8500 тонн. Как и все военные корабли, ледокол окрашен в серый цвет. На его палубе нашлось даже место для вертолета с пушкой, а также для спецоборудования для ракет "Калибр" и электронных боевых систем.

На каждом корабле, как предполагается, будет находиться восемь "Калибров" дальностью в 200 километров.

"Мы хотели создать корабль, который сможет обеспечить защиту нашего флота в Арктике. В то же время он может помочь в научных исследованиях региона. Флот должен защищать наши национальные интересы в Арктике", — цитирует датское издание слова адмирала и сотрудника Государственной объединенной судостроительной корпорации Виктора Чиркова.

Подводные учения, которые Россия провела в регионе впервые за 30 лет, расширение российского присутствия в Арктике, а также заявление российского Минобороны о принадлежности России большей части арктического континентального шельфа, говорят о планомерном расширении российского присутствия в Арктической зоне.