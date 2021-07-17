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"Такого мощного нет ни у кого": Эксперт высказался о плюсах и минусах уникального русского танка
17 июля 2021, 05:55 • 278 • Политика
Первый этап испытаний лёгкого плавающего танка "Спрут-СДМ1" завершён. О плюсах и минусах этой боевой машины высказался полковник в отставке, военный эксперт Виктор Литовкин. "Такого мощного нет ни у кого", - похвалил он разработку.
По сведениям госкорпорации Ростех, у "Спрут-СДМ1" "высокие водоходные качества". Их машина продемонстрировала на испытаниях в Чёрном море.
На ближайшее время запланирован второй этап испытаний. Специалисты оценят 125-миллиметровую самоходную противотанковую пушку 2С25. Её предстоит проверить в условиях штиля, а также при волнах на море до трёх баллов.
Виктор Литовкин назвал лёгкий плавающий танк мощным оружием и уникальной машиной. 125-миллиметровый ствол такой же, как у Т-72, Т-80, Т-90.
"Но это лёгкий танк, он предназначен для десантников – чтобы его можно было использовать при десантировании с воздуха и на земле. И в этом его главное преимущество", – произнёс эксперт в эфире радио Sputnik.
По его мнению, в этой лёгкости есть и недостаток – уменьшенная броневая защита. Однако, объяснил Литовкин, десантный бой обычно стремителен, поэтому данный нюанс не так важен.
"Подобные танки в мире есть, но такого мощного, с таким стволом, нет ни у кого", - добавил Виктор Литовкин.
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