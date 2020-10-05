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"Такого, как Путин": Трамп и Борис Джонсон копируют русского президента - The Washington Post

05 октября 2020, 18:10  •  52 • Политика
Дональд Трамп и Борис Джонсон в настоящее время пытаются быть такими, как Владимир Путин, копируя русского президента. Авторы статьи в The Washington Post заметили, что западные лидеры активно бравируют собственными "успехами" в разработке вакцины от коронавируса после появления российского препарата "Спутник V".
Американское издание The Washington Post обратило внимание на попытки западных лидеров бравировать собственными "успехами" в разработке вакцины от коронавируса после появления российского препарата "Спутник V".
Так, авторы статьи под названием "В гонке за вакциной. Россия активно отстаивает "Спутник V" заметили, что лидеры США и Великобритании начали активнее рекламировать свои наработки ради поднятия рейтинга.
Глава Белого дома Дональд Трамп, например, пытался "козырять" успехами американских учёных в борьбе с COVID-19 во время теледебатов в рамках предвыборной гонки.
Тем временем британский премьер-министр Борис Джонсон, облачившись в защитный костюм, разъезжает по лабораториям, "выясняя текущее положение дел".
В материале отмечается, что оба тем самым пытаются копировать российского президента Владимира Путина, однако смотрится это довольно странно.
За неимением самой вакцины подобное подражание выглядят максимально несуразно, - подчёркивают авторы.

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