"Такого, как Путин": Трамп и Борис Джонсон копируют русского президента - The Washington Post

Американское издание The Washington Post обратило внимание на попытки западных лидеров бравировать собственными "успехами" в разработке вакцины от коронавируса после появления российского препарата "Спутник V".

Так, авторы статьи под названием "В гонке за вакциной. Россия активно отстаивает "Спутник V" заметили, что лидеры США и Великобритании начали активнее рекламировать свои наработки ради поднятия рейтинга.

Глава Белого дома Дональд Трамп, например, пытался "козырять" успехами американских учёных в борьбе с COVID-19 во время теледебатов в рамках предвыборной гонки.

Тем временем британский премьер-министр Борис Джонсон, облачившись в защитный костюм, разъезжает по лабораториям, "выясняя текущее положение дел".

В материале отмечается, что оба тем самым пытаются копировать российского президента Владимира Путина, однако смотрится это довольно странно.