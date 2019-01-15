"Такого газа мы нигде еще не видели": Вучич рассказал, почему Сербия ждет Путина и как Запад пытался нажиться на Балканах

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал выгодную цену российского голубого топлива: "Такого газа мы нигде еще не видели". При этом упомянул, что Запад давит на Белград, заставляя его покупать топливо из Трансадриатического газопровода, чтобы нажиться на Балканах.

Сербский президент Александр Вучич дал интервью RTV Pink о предстоящем визите президента России Владимира Путина и об отношениях между двумя странами.

Глава Сербии рассказал, что в ходе этого визита 17 января будет подписано 21 соглашение в различных сферах: транспорта, энергетики и цифровой экономики.

Вучич пожаловался на давление Запада, который требует от сербских властей закупать газ в Трансадриатическом газопроводе или Трансанатолийском газопроводе. При этом сербские власти считают российский газ самым выгодным по цене.

"Когда русские проведут газопровод до Болгарии, мы заплатим им, чтобы провели его к нам", — рассказал Вучич.

Он также заключил, что визит лидера России очень важен для его страны, возможно, после него можно будет найти выход из ситуации, когда Запад не будет наживаться на Балканах.

Ранее к массовым выступлениям жителей Белграда присоединились другие города Сербии. Совсем недавно с триумфом выбранный президент Александр Вучич оказался на грани потери власти.