"Такого ещё не было": Нуланд пригрозила России суровым наказанием

Заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд пригрозила России суровым наказанием за "дестабилизацию" Украины. Она предупредила, что Вашингтон готовит самые серьезные санкции: "Такого ещё не было".

Об этом Нуланд заявила, выступая на "Киевском форуме по безопасности". При этом она не стала уточнять, как именно Россия, по мнению Вашингтона, "дестабилизирует Украину".

Если они будут делать шаги по дестабилизации Украины и используют свои силы для агрессии против Украины, то будут серьёзные экономические шаги и санкции, которых ещё не было в прошлом,

- подчеркнула чиновница.

Отметим, что США далеко не в первый раз угрожают России санкциями в связи с событиями на Украине. Бывший президент Соединённых Штатов Барак Обама много лет назад обещал "разорвать российскую экономику в клочья". Нуланд, которая сегодня опять сыпет угрозами, в 2014 году ходила по Киеву и раздавала печенье участникам госпереворота, организованного США.

В последние недели американские СМИ активно распространяют слухи о том, что Россия якобы скопила войска на границе с Украиной. В Москве это опровергают. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, этот вброс может быть попыткой замаскировать подготовку Украины к наступлению на Донбасс.