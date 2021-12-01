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"Такого ещё не было": Нуланд пригрозила России суровым наказанием
01 декабря 2021, 20:00 • 501 • Политика
Заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд пригрозила России суровым наказанием за "дестабилизацию" Украины. Она предупредила, что Вашингтон готовит самые серьезные санкции: "Такого ещё не было".
Об этом Нуланд заявила, выступая на "Киевском форуме по безопасности". При этом она не стала уточнять, как именно Россия, по мнению Вашингтона, "дестабилизирует Украину".
- подчеркнула чиновница.
Отметим, что США далеко не в первый раз угрожают России санкциями в связи с событиями на Украине. Бывший президент Соединённых Штатов Барак Обама много лет назад обещал "разорвать российскую экономику в клочья". Нуланд, которая сегодня опять сыпет угрозами, в 2014 году ходила по Киеву и раздавала печенье участникам госпереворота, организованного США.
В последние недели американские СМИ активно распространяют слухи о том, что Россия якобы скопила войска на границе с Украиной. В Москве это опровергают. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, этот вброс может быть попыткой замаскировать подготовку Украины к наступлению на Донбасс.
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