Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Журналист нашел страшные доказательства причастности США к крушению Боинга на До...
Элитка с Куршевеля привезла коронавирус в Москву, но сбежать от заразы не успела
"Лавров и Путин больше не хотят играть в эти его идиотские игры": Сата...
"Джек, так нельзя!" Американский астронавт нарушил правила на МКС. Рус...
Главная / Политика

"Такого ещё не было. Согласен. Такого ещё не было" - Владимир Путин

30 апреля 2020, 14:10  •  30 • Политика
Президент России Владимир Путин откровенно высказался о ситуации на глобальном энергетическом рынке. "Такого ещё не было. Согласен. Такого ещё не было", - подчеркнул он в ходе сегодняшнего совещания.
В ходе совещания по вопросам развития энергетики президент России Владимир Путин заявил о том, что дефицита топлива на внутреннем рынке России допустить нельзя. По словам президента, необходимо продолжать инфраструктурные проекты в энергетике. Он отметил, что в последние месяцы и Россия, и вся глобальная энергетика столкнулись с серьёзными потрясениями.
"Эти проблемы носят системный характер и выходят далеко за национальные границы. Распространение коронавируса и вынужденные ограничительные меры самым негативным образом сказались на мировой экономике", - сказал он.
Президент подчеркнул, что сложившиеся условия заставили темпы мировой экономики снижаться. В итоге мировой ВВП сокращается, спрос на энергоресурсы как в отдельных государствах, так и в мире в целом тоже сократился.
"Вслед за ним пошли вниз и ценовые котировки", - сказал президент.
Кроме того, президент, говоря с экспертами на совещании, подчеркнул: "Такого ещё не было. Согласен. Такого ещё не было". Президент добавил, что с его высказываниями во многом согласны и находящиеся по ту сторону экрана чиновники и главы корпораций. Впрочем, тезис "такого ещё не было" лишь означает, что и меры улучшения ситуации должны быть нетривиальными.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



30
Источник
Похожие новости
30 апреля 2020, 01:10
Украинская оппозиция объявила войну американским биолабораториям
30 апреля 2020, 03:10
"Не дай Бог, чехи договорятся": Памятник Коневу и лукавая оговорка премьера - звенья одной цепи, уверен Баранец
30 апреля 2020, 05:10
"Новый Нюрнбергский процесс. Если потребуется": Расследование о COVID-19 должна провести Россия - Малофеев
30 апреля 2020, 03:10
Пенсионной реформы было мало. В верхах появилась антинародная "партия карантина"
30 апреля 2020, 08:10
Найди "ковидиота": Скабеева поделилась видео с Пенсом и предложила пройти тест на сообразительность
30 апреля 2020, 10:10
Уничтожение и гибель: в Киеве рассказали о будущем украинцев
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 апреля 2020, 01:10
Украинская оппозиция объявила войну американским биолабораториям
30 апреля 2020, 03:10
"Не дай Бог, чехи договорятся": Памятник Коневу и лукавая оговорка премьера...
30 апреля 2020, 00:05
«Ни слова — о назначении этих учреждений»: почему Китай обеспокоен работой биолаборат...
30 апреля 2020, 06:10
После споров о ценах с Россией Белоруссия купила первый танкер саудовской нефти
30 апреля 2020, 03:10
"Когда мне вернули телефон мужа, я включила его": Жена умершего от коронави...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 апреля 2020, 16:10
Неофашист из Галичины расстрелял троих сослуживцев
28 апреля 2020, 10:43
Журналист нашел страшные доказательства причастности США к крушению Боинга на Донбассе
26 апреля 2020, 21:10
Стало известно, из-за кого Украина тонет в смертельно опасном пламени
25 апреля 2020, 08:04
Удар в спину от Европы. Меркель послала украинского премьера и срочно позвонила Путину
25 апреля 2020, 08:07
Польские СМИ: Почему русские всегда побеждают?
28 апреля 2020, 07:10
"Крабовым делом" Собчак заинтересовались в Совфеде: Маму "светской львицы" проверят на конфликт интересов
26 апреля 2020, 17:10
Кто получил "чёткий запрет" просить Россию о помощи даже в пандемию? Сенатор назвал страны
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.