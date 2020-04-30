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"Такого ещё не было. Согласен. Такого ещё не было" - Владимир Путин
30 апреля 2020, 14:10 • 30 • Политика
Президент России Владимир Путин откровенно высказался о ситуации на глобальном энергетическом рынке. "Такого ещё не было. Согласен. Такого ещё не было", - подчеркнул он в ходе сегодняшнего совещания.
В ходе совещания по вопросам развития энергетики президент России Владимир Путин заявил о том, что дефицита топлива на внутреннем рынке России допустить нельзя. По словам президента, необходимо продолжать инфраструктурные проекты в энергетике. Он отметил, что в последние месяцы и Россия, и вся глобальная энергетика столкнулись с серьёзными потрясениями.
"Эти проблемы носят системный характер и выходят далеко за национальные границы. Распространение коронавируса и вынужденные ограничительные меры самым негативным образом сказались на мировой экономике", - сказал он.
Президент подчеркнул, что сложившиеся условия заставили темпы мировой экономики снижаться. В итоге мировой ВВП сокращается, спрос на энергоресурсы как в отдельных государствах, так и в мире в целом тоже сократился.
"Вслед за ним пошли вниз и ценовые котировки", - сказал президент.
Кроме того, президент, говоря с экспертами на совещании, подчеркнул: "Такого ещё не было. Согласен. Такого ещё не было". Президент добавил, что с его высказываниями во многом согласны и находящиеся по ту сторону экрана чиновники и главы корпораций. Впрочем, тезис "такого ещё не было" лишь означает, что и меры улучшения ситуации должны быть нетривиальными.
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