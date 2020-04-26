"Такого до нас ещё никто не делал": Российские десантники провели уникальную операцию в Арктике

Впервые в мировой истории российские десантники совершили групповой прыжок с парашютами в Арктике с высоты 10 км. Подробности рассказал замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров.

Сообщается, что десантирование было проведено по прямому приказу главы Минобороны России Сергея Шойгу. Во время прыжка была протестирована "парашютная система специального назначения нового поколения". Кроме того, десантники также проверили новое кислородное оборудование, приборы навигации, специальное снаряжение и обмундирование. Десантирование велось из военно-транспортных самолётов Ил-76.

"Такого до нас ещё никто не делал", - цитирует пресс-служба Минобороны слова Евкурова.

Он добавил, что, помимо прочего, уникальный прыжок был посвящён 75-летию победы в Великой Отечественной войне и 90-й годовщине образования ВДВ. Замминистра обороны отметил, что подобные учения будут проходить ежегодно в разных районах Арктики с участием различных родов войск.