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"Такого даже во время холодной войны не было": Лавров о росте военных потенциалов в мире

22 января 2018, 00:24  •  84 • Политика
Сергей Лавров, министр иностранных дел России, отметил растущую воинственность крупнейших игроков на международной арене даже при отсутствии между ними идеологических разногласий.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, рост международного напряжения в мире привел к экстренному наращиванию военного потенциала всеми ключевыми игроками на геополитической арене. Что самое странное и печальное, считает министр, так это то, что все большая милитаризация мира происходит даже в отсутствие идеологических разногласий между великими державами.
Так, во времена холодной войны во второй половине XX века гонка вооружений между США и СССР была хоть как-то объяснима как следствие конфликта капиталистической и социалистической экономических моделей. Тем не менее нынешний рост военных потенциалов нельзя обосновать и оправдать даже на этой зыбкой почве.
Все это вызывает крайнюю обеспокоенность главы российской дипломатии. Ею он поделился с представителями российской прессы.
"В отсутствие идеологических разногласий раскручивается материальное наращивание военного потенциала. Такого во времена холодной войны не было", - заявил Сергей Лавров в беседе с корреспондентом "Коммерсантъ".

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