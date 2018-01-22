"Такого даже во время холодной войны не было": Лавров о росте военных потенциалов в мире

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Сергей Лавров, министр иностранных дел России, отметил растущую воинственность крупнейших игроков на международной арене даже при отсутствии между ними идеологических разногласий.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, рост международного напряжения в мире привел к экстренному наращиванию военного потенциала всеми ключевыми игроками на геополитической арене. Что самое странное и печальное, считает министр, так это то, что все большая милитаризация мира происходит даже в отсутствие идеологических разногласий между великими державами.

Так, во времена холодной войны во второй половине XX века гонка вооружений между США и СССР была хоть как-то объяснима как следствие конфликта капиталистической и социалистической экономических моделей. Тем не менее нынешний рост военных потенциалов нельзя обосновать и оправдать даже на этой зыбкой почве.

Все это вызывает крайнюю обеспокоенность главы российской дипломатии. Ею он поделился с представителями российской прессы.

"В отсутствие идеологических разногласий раскручивается материальное наращивание военного потенциала. Такого во времена холодной войны не было", - заявил Сергей Лавров в беседе с корреспондентом "Коммерсантъ".