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"Такое уже было": США предсказали печальную судьбу из-за их же "высокотехнологичных" санкций

25 марта 2021, 06:15  •  182 • Политика
США предсказали печальную судьбу из-за санкций против России, которые касаются сферы высоких технологий. "Такое уже было", - напомнил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв и спрогнозировал последствия.
США ввели санкции, согласно которым Штаты могут в одностороннем порядке разорвать контакт, касающийся высокотехнологичной продукции. По словам вице-премьера Юрия Борисова, который курирует оборонный сектор, под эту категорию "можно подвести всё что угодно".
Дмитрий Журавлёв согласился с политиком. Эксперт напомнил, что курс на максимальное ограничение поставок в СССР, а затем и в Россию высокотехнологичной продукции был взят ещё около 80 лет назад. По его мнению, сейчас США будут максимально следовать этим курсом.
Только вот Штаты из-за этого ждёт печальная судьба.
"Это как раз из разряда тех санкций, которые больше ударят по ним самим, чем по нам", - считает Журавлёв.
Он отметил, что РФ будет неприятно, но только первое время. Потом отыщется аналог в другой стране, а вот США по-прежнему останутся без заказов, которые весьма значимы для них, без рабочих мест.
"И такое уже было: вспомните сделку "газ - трубы", когда мы в конце концов купили трубы в Германии, а американские компании остались без заказов и денег", - произнёс эксперт в эфире радио Sputnik.
Идеологическая верность для США на данный момент более значима, чем экономическая целесообразность, считает Дмитрий Журавлёв, но Америка будет вынуждена за это заплатить.

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