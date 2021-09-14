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"Такое не встретишь на Украине": Киевский журналист восхищён, как изменился Крым при России

14 сентября 2021, 20:05  •  375 • Политика
Киевский журналист Павел Кухаркин провёл почти целый месяц в Крыму и остался восхищён тем, как изменился полуостров при России. "Такие места редко встретишь на Украине", - признаётся он.
Кухаркин отметил, что Крым начали активно развивать после 2014 года. Появились новые дороги, парки и другие объекты городской инфраструктуры.
Журналиста также удивило, что крымчане, в отличие от украинцев, с уважением относятся к советским героям, защитившим родную страну и всю Европу от нацистской Германии. Повсюду стоят памятники красноармейцам, за которыми явно ухаживают, пишет портал "Народные новости".
Такие места редко встретишь в идеальном состоянии в современной Украине. В нашей стране их демонтируют и почему-то стесняются. Но сюда приходят люди, вспоминают то, что нельзя забывать,
- отметил Кухаркин.
Многие жители Крыма поблагодарили украинского репортёра за объективность. Они выражают радость в связи с тем, что находятся в составе России, где никто не запрещает им говорить на русском языке и не пытается отобрать веру.
Напомним, что Крым воссоединился с Россией после народного референдума в 2014 году. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что отказ Украины и западных стран признавать решение крымчан является нарушением права народа на самоопределение.

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