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"Такое не покажут на телеканалах США": Сторонники Байдена перешли все рамки приличия

09 ноября 2020, 00:40  •  28 • Политика
Пока Джо Байден выступает с пламенными речами о своей победе, его сторонники перешли все рамки приличия и открыто поливают матом пока ещё действующего президента США. Прямо в центре Нью-Йорка.
Несмотря на то что американская конституция в целом гарантирует свободу слова, всё же есть семь неприличных слов, которые запрещено давать в СМИ. Поэтому телеканалы США, конечно же, не покажут в эфире то, что творится сейчас в центре Нью-Йорка.
А там сторонники Байдена во весь голос распевает песню рэперов YG и Nipsey Hussle "F*ck Donald Trump" (примерный перевод с нецензурного - "Пошёл на ф*г, Дональд Трамп"). Правда, CNN рассказал, что эта композиция резко взлетела вверх в чартах и заняла первое место в американском iTunes. Но название скандального трека всё же "запикал".
Однако видео распространяются с вирусной скоростью по соцсетям и телеграм-каналам: на них можно увидеть весьма сомнительных персонажей с алкоголем и сигаретами в руках, представляющих, видимо, наиболее прогрессивную и демократическую часть Америки. Собравшись в тесный кружок на Таймс-сквер, они производят специфические телодвижения, в ритм произнося незамысловатые фразы из припева песни.

Фото: https://t.me/rianovostiAmerica

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