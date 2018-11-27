"Такое количество провокаций, безобразий, столько лжи...": Мария Захарова ответила на заявления МИД Украины

Павел Климкин заявил, что дипломатические отношения Украины и России себя исчерпали. На его слова ответила Мария Захарова: "Такое количество провокаций, безобразий, столько лжи..."

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявления министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который ранее говорил о ненужности дипломатических отношений с Россией. Захарова подчеркнула, Москва выступала и выступает за ответственное решение любых проблем с Украиной. А позиция Киева по меньшей мере неясна.

"После всего, что именно его режим, в котором он участвует, сотворил - такое количество провокаций, безобразий, столько лжи было вылито, и это они задаются вопросом, нужны ли дипломатические отношения", - говорит Мария Захарова в эфире "России 1".

Россия предпочитает не обращать внимания на подобные провокации и продолжает курс на взаимодействие с соседями. Стоит добавить, Климкин, конечно, заявил, что дипломатические отношения с Россией себя исчерпали, однако добавил: Киев к их разрыву пока не готов.

Напомним, заявление было сделано по следам провокации Киева в Азовском море, где украинские моряки под руководством сотрудников СБУ пересекли границу России и встали на якорь, дожидаясь дальнейших указаний. Ранее ФСБ опубликовала допрос моряков, который подтвердил: они понимали, что нарушают международное законодательство, но следовали приказам СБУ.