|
"Такое количество провокаций, безобразий, столько лжи...": Мария Захарова ответила на заявления МИД Украины
27 ноября 2018, 11:54 • 111 • Политика
Павел Климкин заявил, что дипломатические отношения Украины и России себя исчерпали. На его слова ответила Мария Захарова: "Такое количество провокаций, безобразий, столько лжи..."
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявления министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который ранее говорил о ненужности дипломатических отношений с Россией. Захарова подчеркнула, Москва выступала и выступает за ответственное решение любых проблем с Украиной. А позиция Киева по меньшей мере неясна.
"После всего, что именно его режим, в котором он участвует, сотворил - такое количество провокаций, безобразий, столько лжи было вылито, и это они задаются вопросом, нужны ли дипломатические отношения", - говорит Мария Захарова в эфире "России 1".
Россия предпочитает не обращать внимания на подобные провокации и продолжает курс на взаимодействие с соседями. Стоит добавить, Климкин, конечно, заявил, что дипломатические отношения с Россией себя исчерпали, однако добавил: Киев к их разрыву пока не готов.
Напомним, заявление было сделано по следам провокации Киева в Азовском море, где украинские моряки под руководством сотрудников СБУ пересекли границу России и встали на якорь, дожидаясь дальнейших указаний. Ранее ФСБ опубликовала допрос моряков, который подтвердил: они понимали, что нарушают международное законодательство, но следовали приказам СБУ.
Подпишитесь на нас
111
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
27 ноября 2018, 03:39
|
22 ноября 2018, 21:09
|
26 ноября 2018, 04:54
|
26 ноября 2018, 00:09
|
21 ноября 2018, 12:54
|
22 ноября 2018, 18:09
|
25 ноября 2018, 12:39