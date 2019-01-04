Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пятеро заслуживают смерти: Саудовские прокуроры выдвинули обвинения по делу Хашк...
«Аргумент для профанов»: почему Трамп назвал операцию в Афганистане причиной раз...
Локомотивы Евросоюза на трудном пути
"Голосовать на территории страны-агрессора опасно": Климкин объяснил з...
Главная / В мире

"Такое даже в сумасшедшем доме не услышишь": Депутат Рады прокомментировал закрытие избирательных участков в России

04 января 2019, 06:54  •  247 • В мире
Запрет гражданам Украины голосовать на выборах президента в России многие сочли, мягко говоря, сомнительным решением. По мнению депутата Рады Вадима Рабиновича, оно еще и антиконституционно. "То, что сказал Климкин о закрытии участков, даже в сумасшедшем доме не услышишь", - сказал он
На Украине стартовала избирательная президентская кампания. Выборы назначены на 31 марта. И в первый же день президентской гонки было объявлено о закрытии избирательных участков в России. По словам главы МИД Павла Климкина, сделано это было "ради безопасности граждан Украны". Ведь "голосование на территории страны-агрессора опасно для избирателей", убеждает дипломат.
Высказывание Климкина, как и само закрытие участов в России прокомментировал депутат Верховной рады Вадим Рабинович. В интервью телеканалу "112 Украина", он заявил, что решение, принятое властями "антиконституционно и доказывает, что страной правят дебилы".
"Я просто не верю, что в такой стране как Украина может быть такой министр иностранных дел, который несет такую ахинею. Так закройте посольство (Украины в России. - ред.) тогда вообще, если вы не можете им управлять, закройте все", - сказал он.
Депутат заявил, что собирается обжаловать решение властей в суде, поскольку произнести то, что сказал Климкин, "невозможно даже в сумасшедшем доме"

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

247
Источник
Похожие новости
04 января 2019, 06:54
За время правления Трампа долг США достиг нового исторического максимума - CNN
04 января 2019, 00:09
«Аргумент для профанов»: почему Трамп назвал операцию в Афганистане причиной развала СССР
03 января 2019, 14:39
Высокопоставленный дипломат из Северной Кореи попросил убежища в Италии — СМИ

04 января 2019, 00:24
"Его уход из Белого дома стал бы благом для страны": В Конгресс внесут резолюцию об импичменте Трампа
04 января 2019, 06:54
"Ракету сеном заправлять будут": В Сети обсуждают создание космического центра на базе Житомирского агроуниверситета
03 января 2019, 21:09
"Голосовать на территории страны-агрессора опасно": Климкин объяснил закрытие избирательных участков в России
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
04 января 2019, 00:24
Власти Пекина могут на несколько лет запретить американцам выезд из Китая — Госдеп СШ...
04 января 2019, 00:24
"Его уход из Белого дома стал бы благом для страны": В Конгресс внесут резо...
04 января 2019, 00:09
Курс на провокацию: почему в Киеве заявляют о намерении вновь направить в Керченский ...
04 января 2019, 03:39
"Почки поотбивали, свои били": Плененный украинский "воин" расска...
04 января 2019, 00:24
"Мы продолжим это делать": Киев готовится к новой провокации в Керченском п...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
29 декабря 2018, 02:54
«Комсомолка» узнала главные секреты ракетного комплекса «Авангард»
01 января 2019, 17:09
Европа изымает из оборота банкноты в 500 евро
28 декабря 2018, 17:09
Путин простил россиянам половину штрафов
31 декабря 2018, 08:39
В Financial Times написали о "больших потерях русских" в войне с Украиной
03 января 2019, 01:39
"Вы что, хотите, чтобы кто-то рискнул на войну с Россией?": Немецкий журналист обратился к коллегам
30 декабря 2018, 06:39
"Украина санкции России не переживёт": Убытки Киева от новых санкций Москвы оценили в 500 млн долларов
29 декабря 2018, 07:54
Володин призвал Меркель и Макрона "тщательно думать", прежде чем требовать у России освободить украинских моряков
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.