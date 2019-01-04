"Такое даже в сумасшедшем доме не услышишь": Депутат Рады прокомментировал закрытие избирательных участков в России

Запрет гражданам Украины голосовать на выборах президента в России многие сочли, мягко говоря, сомнительным решением. По мнению депутата Рады Вадима Рабиновича, оно еще и антиконституционно. "То, что сказал Климкин о закрытии участков, даже в сумасшедшем доме не услышишь", - сказал он

На Украине стартовала избирательная президентская кампания. Выборы назначены на 31 марта. И в первый же день президентской гонки было объявлено о закрытии избирательных участков в России. По словам главы МИД Павла Климкина, сделано это было "ради безопасности граждан Украны". Ведь "голосование на территории страны-агрессора опасно для избирателей", убеждает дипломат.

Высказывание Климкина, как и само закрытие участов в России прокомментировал депутат Верховной рады Вадим Рабинович. В интервью телеканалу "112 Украина", он заявил, что решение, принятое властями "антиконституционно и доказывает, что страной правят дебилы".

"Я просто не верю, что в такой стране как Украина может быть такой министр иностранных дел, который несет такую ахинею. Так закройте посольство (Украины в России. - ред.) тогда вообще, если вы не можете им управлять, закройте все", - сказал он.

Депутат заявил, что собирается обжаловать решение властей в суде, поскольку произнести то, что сказал Климкин, "невозможно даже в сумасшедшем доме"