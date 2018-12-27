"Такое бывает": Песков объяснил спор Москвы и Минска неизбежными проблемами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиции Москвы и Минска относительно компенсаций за налоговый манёвр не совпадают. "Разногласия сохраняются, и разговор будет продолжаться. Это обычные неизбежные проблемы. Такое бывает", - заявил представитель Кремля.

Дмитрий Песков заявил, что разногласия Москвы и Минска - обычные неизбежные проблемы. По его словам, на новой встрече Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят варианты, которые будут устраивать обе стороны.

При этом, отметил Песков, важно провести встречу до наступления 2019 года, поскольку тогда появятся "некоторые новые экономические нюансы", передаёт "Интерфакс".

Впрочем, указал представитель Кремля, разногласия в позициях между РФ и Белоруссией неизбежны, это "обычные неизбежные проблемы".

Он пояснил, что в данном вопросе Минск настаивает на компенсациях по налоговому манёвру, в Москве имеют иную точку зрения на сей счёт.

"Разногласия сохраняются, и разговор будет продолжаться. Это обычные неизбежные проблемы. Такое бывает", - заявил Песков.

Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко, которые 25 декабря провели переговоры, проведут ещё одну рабочую встречу до наступления Нового года.