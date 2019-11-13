"Такое было больше полувека назад": Венеция тонет ещё сильнее. Пять самых эмоциональных фото

Из-за сильнейших ливней в Венеции 80% города оказались затопленными. Уровень воды поднялся до отметки в 187 сантиметров.

Метеорологи предупреждают, что дальше будет, возможно, ещё хуже. Буквально завтра-послезавтра дожди возобновятся с новой силой - на регион идёт северный циклон. Причём ливни уже сейчас затопили площадь Святого Марка, уровень воды превысил один метр.

Как передаёт агентство ANSA, такой уровень воды был в 1966 году. Тогда от масштабного наводнения пострадала не только Венеция, но и ряд других итальянских городов.

Фото: Matteo Chinellato/globallookpress

Фото: Matteo Chinellato/globallookpress

Фото: Matteo Chinellato/globallookpress

Фото: Matteo Chinellato/globallookpress

Фото: Matteo Chinellato/globallookpress