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"Такое было больше полувека назад": Венеция тонет ещё сильнее. Пять самых эмоциональных фото

13 ноября 2019, 19:54  •  71 • В мире
Проливные дожди сильно затопили Венецию. "Такое было больше полувека назад", - вспоминают метеорологи.
Из-за сильнейших ливней в Венеции 80% города оказались затопленными. Уровень воды поднялся до отметки в 187 сантиметров.
Метеорологи предупреждают, что дальше будет, возможно, ещё хуже. Буквально завтра-послезавтра дожди возобновятся с новой силой - на регион идёт северный циклон. Причём ливни уже сейчас затопили площадь Святого Марка, уровень воды превысил один метр.
Как передаёт агентство ANSA, такой уровень воды был в 1966 году. Тогда от масштабного наводнения пострадала не только Венеция, но и ряд других итальянских городов.
Фото: Matteo Chinellato/globallookpress
Фото: Matteo Chinellato/globallookpress
Фото: Matteo Chinellato/globallookpress
Фото: Matteo Chinellato/globallookpress
Фото: Matteo Chinellato/globallookpress

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