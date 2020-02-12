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"Таким только эвтаназия поможет": Гаспарян о статье "Новой газеты" в защиту террористов "Сети"

12 февраля 2020, 23:24  •  78 • Политика
Издание "Новая газета" выпустила материал в защиту фигурантов дела "Сети", которые были обвинены в участии в террористическом сообществе и в подготовке волнений в стране. "Таким только эвтаназия поможет", - прокомментировал статью политолог и публицист Армен Гаспарян.
Приговор фигурантам дела "Сети" - повод для "сопротивления", пишет издание "Новая газета". Публикацию прокомментировал известный политолог и публицист Армен Гаспарян.
Дело "Сети" или "Пензенское дело" - это дело об организации под названием "Сеть", ячейки которой, по версии ФСБ, существовали в Москве, Санкт-Петербурге, Пензе, Омске и Белоруссии. По этому делу были арестованы одиннадцать человек, которых обвинили в участии в террористическом сообществе и в подготовке волнений в стране.
По мнению политолога, дело "Сети" лишний раз доказывает, что российские правоохранительные органы внимательно следят за "воплями невменяемых малолетних идиотов в интернете и их переходом на ниву террористов". Что же касается публикации "Новой газеты" в защиту этих людей, то это отдельная глава в психиатрии, считает эксперт.
Я, конечно, понимаю, что у сотрудников "Новой" в графе "Образование" стоит прочерк. Но какие-то элементарные вещи они могли бы прочитать прежде чем вот так непотребно бредить, - отметил Армен Гаспарян в интервью РИА ФАН.
Он добавляет, что в России полиция могла бы разогнать всю эту компанию так же, как полицейские Франции разгоняют "жёлтые жилеты". Этого не делается лишь потому, что нет соответствующего приказа.
Зачем бить дубинкой этих "оль конституций"? Смысла в этом нет - в голове у них от удара полицейской дубинкой ничего не поменяется, "Оля Конституция" не поймет, что она дура невменяемая. Таким только эвтаназия поможет, - подытожил Армен Гаспарян.

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