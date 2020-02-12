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"Таким только эвтаназия поможет": Гаспарян о статье "Новой газеты" в защиту террористов "Сети"
12 февраля 2020, 23:24 • 78 • Политика
Издание "Новая газета" выпустила материал в защиту фигурантов дела "Сети", которые были обвинены в участии в террористическом сообществе и в подготовке волнений в стране. "Таким только эвтаназия поможет", - прокомментировал статью политолог и публицист Армен Гаспарян.
Приговор фигурантам дела "Сети" - повод для "сопротивления", пишет издание "Новая газета". Публикацию прокомментировал известный политолог и публицист Армен Гаспарян.
Дело "Сети" или "Пензенское дело" - это дело об организации под названием "Сеть", ячейки которой, по версии ФСБ, существовали в Москве, Санкт-Петербурге, Пензе, Омске и Белоруссии. По этому делу были арестованы одиннадцать человек, которых обвинили в участии в террористическом сообществе и в подготовке волнений в стране.
По мнению политолога, дело "Сети" лишний раз доказывает, что российские правоохранительные органы внимательно следят за "воплями невменяемых малолетних идиотов в интернете и их переходом на ниву террористов". Что же касается публикации "Новой газеты" в защиту этих людей, то это отдельная глава в психиатрии, считает эксперт.
Он добавляет, что в России полиция могла бы разогнать всю эту компанию так же, как полицейские Франции разгоняют "жёлтые жилеты". Этого не делается лишь потому, что нет соответствующего приказа.
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