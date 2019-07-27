"Таким способом решили вернуться?": В петиции Зеленскому с просьбой пустить поезда в Крым заподозрили подвох

Необычная петиция появилась на сайте украинского президента Владимира Зеленского. В ней содержится просьба срочно пустить в Крым поезда с территории Украины, чтобы опередить запуск по Крымскому мосту русских составов.

"Возвращение Крыма под украинскую юрисдикцию еще за горами, хотя бы дайте возможность украинцам свободно посещать украинскую же территорию в Крыму", — написал автор петиции. Как пишет РИА Новости, им является экс-житель Севастополя Ростислав Кохно, он покинул Крым после его воссоединения с Россией. Теперь же он считает, что иным транспортом, кроме железнодорожного, ездить на полуостров слишком дорого и долго.

"Т.е. те, которые свалили из Крыма, вот таким способом решили вернуться. Обратно они не вернутся", - счел пользователь Твиттера @scrubs161.

"Ага, щас. Как только сделает зарплаты учителям по 4 тыс $, так сразу и за поезда возьмётся", - парировал автору петиции @zlyicherkesobak.

"Наверное, просьбу надо было адресовать Курту Уокеру и Джине Хэспэл", - сыронизировал комментатор под ником @_777777777777.