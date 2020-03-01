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"Таким не понять": Российский адвокат посетовал, что крымчане не устроили бойню в 2014-м

01 марта 2020, 17:39  •  168 • Политика
Российский адвокат Николай Полозов, защищавший украинских моряков, участвовавших в Керченской провокации, посетовал, что крымчане не устроили бойню в 2014 году. По его словам, "если бы был оказан вооружённый отпор этим "зелёным человечкам", то "Путин, может быть, и отступил бы". В Сети отмечают, что таким, как Полозов, и через шесть лет не понять, почему крымчане вернулись в Россию.
Российский адвокат Николай Полозов, который защищал Pussy Riot, Надежду Савченко, крымско-татарских радикалов и украинских моряков-провокаторов, высказался о событиях в Крыму в 2014 году. В эфире телеканала экстремистов "Меджлиса крымско-татарского народа" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена. - Ред.) он заявил, что жителям полуострова необходимо было дать вооружённый отпор "зелёным человечкам".
Он отметил, что по сей день убеждён в том, что "если бы был оказан вооружённый отпор этим "зелёным человечкам", если бы, по его словам, "силовики, а может быть, и просто граждане с оружием начали сопротивляться там", то "Путин, может быть, и отступил бы".
По словам Полозова, в тот период все были заняты сочинской Олимпиадой, поэтому "мировое сообщество не особо сильно этим вопросом интересовалось".
Он подчеркнул, что если "сотрудники милиции достали бы табельное оружие и начали выполнять свой долг", то "Путин бы отступил".
В свою очередь пользователи Сети отмечают, что "таким", как Полозов, не понять, почему крымчане выбрали возвращение в Россию.
"Те, у кого вместо логики кашеобразное восприятие реальности, так ничего и не поняли. Им не понять, почему пришлось спасать Крым от таких подобных ублюдков, как бандерлоги, как кровавый пастор, а через неделю-другую там у берегов Крыма уже стояли бы натовские корабли", — отметил Истомин Сергей.
"А граждане и милиционеры разве не были крымскими русскими?! Нонсенс. Никто там не хотел бандеровского хайла", — подчёркивает Михаил Бурый.
"И почему он до сих пор адвокат? Что, его коллеги не могут дать оценку этим антироссийским высказываниям?" — интересуется Павел Дмитриев.

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