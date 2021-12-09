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"Таких санкций он никогда не видел": Байден высказал журналистам то, что не смог сказать Путину
09 декабря 2021, 08:15 • 372 • Политика
Президент США Джо Байден высказал журналистам то, что не смог сказать во время видеовстречи с лидером России Владимиром Путиным. "Таких санкций он никогда не видел", - предупредил он людей с камерами и микрофонами.
По словам Байдена, у США есть "священная обязанность" защищать своих партнёров по НАТО. Однако это обязательство не распространяется на Украину, поэтому "здесь все будет зависеть и от того, что остальные страны НАТО готовы будут сделать".
При этом он обратил внимание на то, что ситуация, в которой США в одностороннем порядке могли бы применить силу, "чтобы противостоять вторжению России на Украину", в настоящее время не рассматривается. Байден признался, что во время разговора с Владимиром Путиным не смог ему прямо сказать, а лишь "очень чётко дал понять", что если Россия вторгнется на Украину, то "будут серьёзные последствия".
"Экономические последствия будут серьёзными как никогда. Таких санкций он никогда не видел, и никто никогда не видел", - застращал он.
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