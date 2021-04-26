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"Таких ракет у американцев нет": Капитан рассказал о русском "убийце" авианосцев

26 апреля 2021, 17:25  •  185 • Политика
Экс-замминистра "по вопросам временно оккупированных территорий" Юрий Грымчак считает, что ракетный залп с двух эсминцев ВМС США якобы способен потопить весь Черноморский флот. Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в ответ напомнил об имеющемся у русского флота "убийце" авианосцев: "Крейсер "Москва" оснащён сверхзвуковыми ракетами "Вулкан". Таких ракет у американцев нет".
Напомним, ранее бывший замминистра "по вопросам временно оккупированных территорий" Юрий Грымчак дерзко "приговорил" русские корабли, заявив о том, что якобы "два эсминца ВМС США одним залпом могут уничтожить весь Черноморский флот".
Известный военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью РИА ФАН отметил, что если брать только цифры, то "на двух американских эсминцах больше ракет "Томагавк", чем ракет "Калибр" на кораблях Черноморского флота в Крыму".
"Но есть одно большое "но", - обратил внимание русский моряк на то, что сирийские военные весьма успешно сбивали эти самые американские "Томагавки", и часть из ракет вообще не попали в цель, не долетев до неё. - И что из того, что на борту Donald Cook и Roosevelt большое количество ракет?".
Эксперт призвал уделить внимание не количеству, а мощностям кораблей и подлодок, которые вооружены не только "Калибрами", а и торпедами. В частности, русский капитан отметил, что отечественные средства ПВО у России весьма мощные. И такие системы установлены на многих наших военных кораблях.
Можно прибавить к этому возможности русской военной авиации, десантников и, конечно же, береговых защитных систем типа "Бастион" и "Бал", а также возможностях отечественных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Напомнил капитан и об "убийце" авианосцев, который имеется у русского флота, и ракетах, которых у Соединённых Штатов просто нет.
"Крейсер "Москва" оснащён сверхзвуковыми ракетами "Вулкан". Таких ракет у американцев нет, - подчеркнул Дандыкин. - Они предназначены для борьбы даже с авианосцами, не говоря уже об эсминцах США".

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