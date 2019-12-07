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"Таких нет": Медведев ответил на критику Лукашенко
07 декабря 2019, 12:39 • 174 • Политика
Премьер-министр Дмитрий Медведев опроверг существование "антибелорусских элементов" в России. "Хочу вам прямо сказать, у нас "антибелорусских элементов" нет", - заверил глава правительства.
В правительстве России ответили на слова главы Белоруссии Александра Лукашенко о "антибелорусских элементах" в близком окружении российского президента Владимира Путина. С заявлением выступил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Медведев отметил, что процессы интеграции всегда сопровождаются обсуждениями, высказыванием мнений, а подчас и эмоциональными позициями. По мнению премьера, это вполне естественно, учитывая, что круг тем, связанных с интеграцией, просто колоссальный.
Российский премьер добавил, что правительства обеих стран осуществили быструю, но при этом глубокую работу по интеграции. Тем не менее они не могут взять на себя все решения. В этой связи Медведев попросил провести саммит президентов России и Белоруссии, сообщает ТАСС.
Напомним, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на главу России Владимира Путина оказывается сильнейшее давление в вопросах создания Союзного государства. В частности, на российского лидера якобы давят антибелорусские элементы из близкого окружения.
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