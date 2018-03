"Таких физиков больше не будет": Умер Стивен Хокинг

Британский физик Стивен Хокинг умер на 77-м году жизни.

Известно, что Хокинг скончался в своём доме в британском городе Кембридж. По данным издания The Guardian, дети Хокинга уже сделали свое публичное заявление.

"Мы глубоко опечалены тем, что наш отец сегодня скончался", - сказали дети Хокинга Люси, Роберт и Тим.

Пользователи соцсетей тут же отреагировали на печальное известие.

"Таких физиков больше не будет".

"С Хокингом ушла целая эпоха".

Отметим, что известность Хокинг получил после того как в конце 1980-х была опубликована его научно-популярная книга "Краткая история времени". Ее тираж - свыше 10 млн экземпляров, она переведена на десятки языков.

Также отметим, что в 1963 году, когда Хокингу было всего 22 года, врачи поставили ему страшный диагноз - боковой амиотрофический склероз. Исход, по мнению медиков, был неутешительный, мол, Хокингу осталось жить два-три года.

Однако ученый продолжил и жить, и работать, несмотря на то, что был полностью парализован.

Professor Stephen Hawking dies at age 76 at his home in Cambridge, U.K., spokesman for Hawking’s family tells Bloomberg in emailed statement #tictocnews pic.twitter.com/Z8yUk6nfWp