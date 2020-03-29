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"Такие вещи, как ЕГЭ и ОГЭ, не стоят здоровья наших детей": Эксперт намекнула на отмену всех экзаменов

29 марта 2020, 18:35  •  68 • Политика
Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ. "Такие вот вещи, как ЕГЭ и ОГЭ, они не стоят здоровья наших детей, их лучше вообще отменить в этом году", - считает эксперт по вопросам образования Лариса Шеина.
Министерство просвещения России в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 приняло решение о переносе срока проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ). Ситуацию для Царьграда прокомментировала эксперт движения "Сильная Россия" по вопросам образования и руководитель департамента образования Евразийского делового клуба Лариса Шеина.
Она считает, что ОГЭ вообще нужно отменить в этом году, так как ни на что не повлияет. Потому что дети, которые сдают ОГЭ, они уходят из школы, чтобы доучиваться в колледжах, а там идёт конкурс аттестатов, оценки не учитываются.
"Они учитываются для тех детей, которые поступают в 10-11-й класс, в специализированные классы, и там учитываются эти оценки. Это всё можно отменить. С лёгкостью переписать эти правила и просто сделать общий конкурс, последний балл в аттестат, и всё", - сказала Лариса Шеина в интервью Царьграду.
Что касается одиннадцатиклассников, сдающих ЕГЭ, то тут ситуация несколько сложнее, объясняет эксперт. Переход на дистанционное обучение для школьников ощутимо повлияет на качество уроков, потому что разница существенная, указывает она.
"Мы ещё не готовы пока, никто, ни работники образования, ни ученики, учащиеся сами, к тому, чтобы учиться в школах дистанционно", - подчёркивает Лариса Шеина.
При этом она напоминает, что ни для кого ни секрет, что практически все готовящиеся к ЕГЭ ученики делают это с помощью репетиторов. Если репетиторы продолжат проводить индивидуальные занятия, то переход школ на удалёнку не сильно повлияет на ситуацию.
"Но такие вот вещи, как ЕГЭ и ОГЭ, они не стоят здоровья наших детей, их лучше вообще отменить в этом году. Вот и всё", - подчеркнула Лариса Шеина.
При этом она выражает надежду, что коронакризис станет толчком к развитию дистанционного обучения.
"Потому что дистанционная форма образования - она у нас считалась все время какой-то "недо"… И поэтому те, кто учился дистанционно, считают, что знания получили хуже, и так далее. Надо просто технологии развивать", - подводит итог эксперт.
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