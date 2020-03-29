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"Такие вещи, как ЕГЭ и ОГЭ, не стоят здоровья наших детей": Эксперт намекнула на отмену всех экзаменов
29 марта 2020, 18:35 • 68 • Политика
Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ. "Такие вот вещи, как ЕГЭ и ОГЭ, они не стоят здоровья наших детей, их лучше вообще отменить в этом году", - считает эксперт по вопросам образования Лариса Шеина.
Министерство просвещения России в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 приняло решение о переносе срока проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ). Ситуацию для Царьграда прокомментировала эксперт движения "Сильная Россия" по вопросам образования и руководитель департамента образования Евразийского делового клуба Лариса Шеина.
Она считает, что ОГЭ вообще нужно отменить в этом году, так как ни на что не повлияет. Потому что дети, которые сдают ОГЭ, они уходят из школы, чтобы доучиваться в колледжах, а там идёт конкурс аттестатов, оценки не учитываются.
Что касается одиннадцатиклассников, сдающих ЕГЭ, то тут ситуация несколько сложнее, объясняет эксперт. Переход на дистанционное обучение для школьников ощутимо повлияет на качество уроков, потому что разница существенная, указывает она.
При этом она напоминает, что ни для кого ни секрет, что практически все готовящиеся к ЕГЭ ученики делают это с помощью репетиторов. Если репетиторы продолжат проводить индивидуальные занятия, то переход школ на удалёнку не сильно повлияет на ситуацию.
При этом она выражает надежду, что коронакризис станет толчком к развитию дистанционного обучения.
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