"Такие пусики!" Сатановский о заигрывании США с Россией

Политолог Евгений Сатановский высказался о новом статусе России. Недавно СМИ написали, что США больше не рассматривают нашу страну как "сильнейшего противника". Сатановский убеждён, что жителям России не стоит расстраиваться.

"Американские СМИ сообщают о "потере Россией статуса сильнейшего противника США", который мы удерживали последние три года. Тоже мне, конкурс "А ну-ка, девушки". Нас сменил Китай. Значит ли это, что к нам стали относиться лучше? Не значит. Это к Китаю стали относиться хуже. Ну, соревноваться в этом с ним нам совершенно незачем. Хотят основные усилия направить на борьбу с Китаем, пускай направляют. Нам же проще жить будет", - убеждён Сатановский.

Сатановский отметил, что из-за этого не отменят санкции, а США не перестанут препятствовать проекту "Северный поток - 2".

"Одна радость, опять с нами американцы заигрывать начали, на тему создания с ними антикитайского альянса. Такие пусики! После всего, что было и при всём, что есть, с ними против Китая сотрудничать?! Придушили, значит, их китайцы. Или имеют все шансы придушить. Но всё-таки - какие простые, непосредственные люди! Гадить везде, где только можно, и одновременно предлагать союз против крупнейшего торгового партнёра, соседа и потенциального военного союзника. Да, более сильного в экономике. Но можно подумать, что Штаты в отношениях с нами другими были. В альянсе с Китаем у нас хотя бы ядерный потенциал больше. А с американцами нам что ловить?" - удивляется Сатановский.

Он напомнил, что после украинского Майдана никакого доверия быть не может. Из всех международных договоров Штаты продолжают выходить.