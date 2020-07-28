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"Такие пусики!" Сатановский о заигрывании США с Россией

28 июля 2020, 02:05  •  10 • В мире
Политолог Евгений Сатановский иронично прокомментировал новость о том, что США объявили нового "главного противника". Раньше этот статус удерживала Россия, теперь же в этом качестве выступает Китай. Но из-за этого американцы начали заигрывать с Россией, пытаясь вступить в антикитайский альянс. "Такие пусики!" - отметил Сатановский.
Политолог Евгений Сатановский высказался о новом статусе России. Недавно СМИ написали, что США больше не рассматривают нашу страну как "сильнейшего противника". Сатановский убеждён, что жителям России не стоит расстраиваться.
"Американские СМИ сообщают о "потере Россией статуса сильнейшего противника США", который мы удерживали последние три года. Тоже мне, конкурс "А ну-ка, девушки". Нас сменил Китай. Значит ли это, что к нам стали относиться лучше? Не значит. Это к Китаю стали относиться хуже. Ну, соревноваться в этом с ним нам совершенно незачем. Хотят основные усилия направить на борьбу с Китаем, пускай направляют. Нам же проще жить будет", - убеждён Сатановский.
Сатановский отметил, что из-за этого не отменят санкции, а США не перестанут препятствовать проекту "Северный поток - 2".
"Одна радость, опять с нами американцы заигрывать начали, на тему создания с ними антикитайского альянса. Такие пусики! После всего, что было и при всём, что есть, с ними против Китая сотрудничать?! Придушили, значит, их китайцы. Или имеют все шансы придушить. Но всё-таки - какие простые, непосредственные люди! Гадить везде, где только можно, и одновременно предлагать союз против крупнейшего торгового партнёра, соседа и потенциального военного союзника. Да, более сильного в экономике. Но можно подумать, что Штаты в отношениях с нами другими были. В альянсе с Китаем у нас хотя бы ядерный потенциал больше. А с американцами нам что ловить?" - удивляется Сатановский.
Он напомнил, что после украинского Майдана никакого доверия быть не может. Из всех международных договоров Штаты продолжают выходить.

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