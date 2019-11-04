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"Такие отношения невообразимы": Визит Путина в Венгрию в очередной раз возмутил Запад

04 ноября 2019, 12:09  •  67 • В мире
Визит Владимира Путина в Венгрию и теплый прием, который оказал российскому лидеру венгерский премьер-министр Виктор Орбан, не остались без внимания западных СМИ, вызвав в очередной раз возмущенную критику. "Такие отношения с Россией страны - члена НАТО невообразимы", - пишут западные издания, попутно намекая Орбану на то, что он "прощается с Западом".
Во время переговоров, помимо вопросов расширения экономического сотрудничества и энергетики, стороны затронули и ряд других тем. К примеру, обсуждались украинские проблемы. Как известно, Венгрия - одна из немногих стран Европы, которая проводит довольно жесткую и даже нередко непримиримую политику как в отношении Евросоюза, так и в отношении Украины.
Владимир Путин стал первым высоким гостем, которого премьер Венгрии принимал в своей новой резиденции, теперь разместившейся в историческом комплексе "Кармелитское подворье".
Этот визит и прием, оказанный российскому лидеру, дружно осудила западная пресса, которая была возмущена "неслыханной дерзостью" Орбана: страна, входящая как в НАТО, так и в Евросоюз, не может дружить с Россией.
К примеру, газета Der Spiegel, отметив, что Владимир Путин за последние пять лет посещает Венгрию в четвертый раз, назвала встречу в Будапеште "прощанием Орбана с Западом". Автор материала, опубликованного изданием, упрекает венгерского премьера в том, что он сделал свой "особый выбор", а мнение Запада его "не волнует".
"Это демонстративный политический жест", - утверждает автор материала Кено Версек. Правда, ему пришлось признать и тот факт, что "Орбан не единственный европейский политик высшего уровня, который стремится к сближению с Путиным", зато "самый последовательный".
В Financial Times вышел материал, озаглавленный таким образом: "Переговоры Орбана и Путина усугубляют беспокойство по поводу российских связей Венгрии". Автор публикации, отметив, что Венгрия прежде всего является страной - членом НАТО, утверждает, что "дружеские отношения с Россией просто невообразимы".
"Что касается России, то через Венгрию она сможет влиять как на ЕС, так и на НАТО, и именно это имеет значение".
Deutsche Welle отмечает, что "Путин посещает Венгрию чаще, чем Ангела Меркель". И это, по мнению автора материала, "совершенно неправильно".
Между тем давно известно, что в отношениях с Россией для Орбана главное - экономическая составляющая. Ведь пока Европа продолжает подсчитывать свои собственные убытки от санкций, введенных в отношении России, Будапешт наращивает товарооборот с Москвой: в 2018 году, к примеру, он увеличился уже на 7 миллиардов долларов.

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