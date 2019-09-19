|
"Такие люди всегда всем мешают": Как Би-би-си встала грудью за убитого в Берлине террориста
19 сентября 2019, 20:54 • 38 • В мире
В конце августа в центре Берлина был убит чеченец Зелимхан Хангошвили. В публикации Би-би-си в ставшей уже традиционной антироссийской манере с особым пафосом отмечается, что Хангошвили воевал против России, был офицером грузинской армии во время южноосетинского конфликта. Ну а кроме этого, в материале, посвященном террористу, приводятся слова вдовы Зелимхана, которая отмечает, что такие, как ее супруг, "люди - бесстрашные, справедливые, честные - всегда всем мешают".
Би-би-си встала грудью за убитого в Берлине боевика Зелимхана Хангошвили, которого ранее в России объявили в розыск по подозрению в терроризме. В публикации иноСМИ говорится, что Хангошвили воевал против России, боролся на грузинской стороне во время конфликта с Южной Осетией, а после боевых действий спокойная жизнь не задалась, в Грузии на него было совершено покушение.
После этого Зелимхан покинул Грузию и переехал в Одессу, а после в 2016 году перебрался в Германию.
Издание подчеркивает слова вдовы убитого, которая отмечает, что ее муж был "бесстрашным, справедливым и честным".
При этом в материале респонденты не скрывают, кого хотят винить в смерти Хангошвили - Россию. Примечательно, что как-то мельком в публикации все же говорится, что Хангошвили был на контроле немецких спецслужб. Зелимхана "вели" как "лицо, представляющее угрозу для общественной безопасности", но по неназванным причинам в 2018 году подозрения с него сняли.
Для полноты картины Би-би-си подчеркивает, что после убийства террориста перед зданием ведомства канцлера Германии в столице страны собрался митинг, где около сотни людей вышли с плакатами на немецком языке: "Мы - Зелимхан Хангошвили" и "Мы тоже хотим жить".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
38
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 сентября 2019, 20:39
|
19 сентября 2019, 07:54
|
15 сентября 2019, 12:54
|
15 сентября 2019, 09:24
|
18 сентября 2019, 09:09
|
14 сентября 2019, 04:24
|
17 сентября 2019, 23:09