Би-би-си встала грудью за убитого в Берлине боевика Зелимхана Хангошвили, которого ранее в России объявили в розыск по подозрению в терроризме. В публикации иноСМИ говорится, что Хангошвили воевал против России, боролся на грузинской стороне во время конфликта с Южной Осетией, а после боевых действий спокойная жизнь не задалась, в Грузии на него было совершено покушение.

После этого Зелимхан покинул Грузию и переехал в Одессу, а после в 2016 году перебрался в Германию.

Издание подчеркивает слова вдовы убитого, которая отмечает, что ее муж был "бесстрашным, справедливым и честным".

При этом в материале респонденты не скрывают, кого хотят винить в смерти Хангошвили - Россию. Примечательно, что как-то мельком в публикации все же говорится, что Хангошвили был на контроле немецких спецслужб. Зелимхана "вели" как "лицо, представляющее угрозу для общественной безопасности", но по неназванным причинам в 2018 году подозрения с него сняли.

Для полноты картины Би-би-си подчеркивает, что после убийства террориста перед зданием ведомства канцлера Германии в столице страны собрался митинг, где около сотни людей вышли с плакатами на немецком языке: "Мы - Зелимхан Хангошвили" и "Мы тоже хотим жить".