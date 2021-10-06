"Такие бойкие": Эксперт раскрыл закулисье скандала с русскими дипломатами в США

Американские конгрессмены предложили выслать из США 300 русских дипломатов. Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов считает, что скандал может иметь крайне негативный результат: "Такие бойкие, звонкие".

В России прокомментировали требование сенаторов США выслать из страны 300 русских дипломатов. С соответствующим письмом парламентарии обратились к президенту США Джо Байдену.

Источник в МИД России сообщил, что не понимает, откуда американские сенаторы взяли цифру в 300 дипломатов. Потому что в Вашингтоне такого количества представителей России попросту нет.

Впрочем, подобные инициативы американских политиков в России мало кого удивляют. Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов признался Царьграду, что у него за годы сотрудничества с США сложилось "очень невысокое мнение" о людях, занимающихся там аппаратной работой.

"Предложения, которые мы направляли, всегда как-то очень медленно обрабатывались, и не всегда толковые ответы <давались. - Ред.>, - пояснил дипломат. - В целом у них такой очень политизированный, поверхностный подход. Работа в основном с печатью, а не с делом".

При этом в США сформировался некий тренд на "поддавливание" нашей страны, продолжил Бакланов: "Они соревнуются, кто смелее будет тявкать на Российскую Федерацию".

Поэтому ситуация с высылкой 300 русских дипломатов, которых в Вашингтоне просто нет, является просто отражением непрофессиональной, несерьёзной и безответственной позиции целого ряда политических деятелей США, подчеркнул наш собеседник. "Конечно, не все, но они очень такие бойкие и звонкие, - заметил эксперт, - и, к сожалению, они портят развитие наших отношений".